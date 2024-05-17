В ДПСУ пояснили, які категорії громадян підлягатимуть обов'язковій перевірці на кордоні

З 18 травня Держприкордонслужба в пунктах пропуску перевірятиме наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян.

У період дії воєнного стану або проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу.

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Уточнення від ДПСУ

Держприкордонслужба опублікувала пояснення щодо категорій громадян, котрі підлягають обов'язковій та необовʼязковій перевірці.

Обов'язкова перевірка військово-облікових документів стосується:

заброньованих на період мобілізації та на воєнний час;

визнаних відповідно до висновку ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров'я;

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

які самостійно виховують дитину;

які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу;

інші категорії осіб, визначені законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Необов'язковій перевірці військово-облікових документів підлягають:

особи з інвалідністю;

ті, які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

визначені особи за окремими посадами та державної служби;

працівники підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі.

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