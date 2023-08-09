Не всі їздять на "Мерседесах", – голова НАЗК про моніторинг способу життя військкомів

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков зазначив, що відомство активно слідкує за способом життя військових комісарів нашої держави. Зокрема, за його словами, наразі ведеться до 135 моніторингів.

Водночас він наголосив, що порушення зафіксували не у всіх очільників ТЦК та СП. Новіков сказав, що більшість із військкомів все ж є доброчесними.

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У НАЗК розповіли про моніторинг життя військкомів

Новіков зазначив, що наразі відомство розпочало 135 моніторингів способу життя з загальної кількості керівного складу військкоматів, тобто з 1 795 осіб. Попри це, він наголосив, що це не означає те, що в кожному з цих спостережень варто очікувати порушення.

Не всі військкоми їздять на "Мерседесах". Більшість працівників військкоматів мають звичайне житло, "Ланос" і не мають вілл в Іспанії чи будь-де,

– підкреслив він.

Він відзначив, що, як правило, моніторинг способу життя підтверджує те, що більшість працівників є доброчесними. Водночас НАЗК продовжує моніторити способи життя військкомів, щоб виявити ймовірних порушників.

Що відомо про перевірки у ТЦК та СП