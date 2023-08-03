Факти – огидні, – Зеленський про виявлені зловживання у ТЦК

В Україні на тлі скандалів навколо ТЦК та СП провели цілу низку перевірок. На жаль, вони продемонстрували безліч зловживань.

На цьому наголосив під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський. Він зазначив, що одне з питань, обговорених з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, – перевірка військкомів.

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Виявили багато зловживань

Поговорили ми детально, перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних. Всі факти, виявлені правоохоронцями, вони представлять обов'язково суспільству та розслідують в межах кримінальних проваджень,

– наголосив глава держави.

Він також додав, що висновок після перевірок очевидний. За його словами, системі комплектування необхідні люди, котрі розуміють цінність захисту нашої держави.

"Цінність, а не ціна рішень. У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну. Пройшли її. На жаль, є ті, хто втратив кінцівки, але не втратив гідність, не втратив Україну", – додав Зеленський.

Скандали з затриманням ТЦК: що кажуть у Міноборони

Своїми думками щодо затримань співробітниками ТЦК СП поділився генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Він заявив, що дійсно бувають випадки, коли порушують законодавство.

Водночас він зазначив, що активне поширення цих скандальних роликів – російська ІПСО. За його словами, росіяни роблять все для того, щоб до ТЦК було негативне ставлення. Таким чином вони намагаються зірвати процес мобілізації в Україні.

Знаєте, подібні випадки трапляються (скандали із затриманням – 24 Канал), але це не в такому масовому характері, як нам намагаються показати. Зараз дуже сильно працює російська ІПСО,

– наголосив Павлюк.

Він додав, що кожне питання незаконних дій співробітників ТЦК розслідують. Правоохоронним органам відразу ж передають все, що виходить за межі закону. Водночас Павлюк зауважив, що співробітники ТЦК теж люди. І що їх часто провокують та вимушують діяти незаконно.