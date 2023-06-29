В Україні військкомів перевірять на доброчесність: хто цим займеться

Президент України доручив перевірити всіх військкомів в Україні. Організацією такої комісії займається перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

Генерал-лейтенант розповів у ефірі телемарафону, що він отримав від Володимира Зеленського завдання створити робочу групу для перевірки всіх військкомів в усіх регіонах України. Це трапилось 23 червня, пише 24 Канал.

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Як перевірятимуть всіх військкомів

Робоча група створена. Вона включає силовий блок – це НАЗК, ДБР, СБУ, Національну поліцію, які будуть перевіряти свої питання – від моніторингу способу життя керівництва ТЦК до порушення чинного законодавства,

– розповів Олександр Павлюк.

За його словами, крім вищезгаданої групи, створили групу від Збройних Сил України, яка буде аналізувати виконання завдань та приймати відповідну інформацію від людей, аналізувати її.

Український генерал пояснив, що глобальну перевірку провести не зможуть, проте думає, що вона допоможе визначити, "наскільки той чи інший керівник відповідає вимогам, які є до нього".

Олександр Павлюк розповів, що:

правоохоронці перевірятимуть, наскільки декларації військкомів відповідають реальному способу їх життя;

представники ЗСУ – як працює цей комісаріат, як виконує задачі і які є скарги на його роботу.

Коли проведуть аналіз, то ці дані об'єднають, проаналізують та передадуть керівництву держави пропозиції щодо подальших кроків щодо військкомів.

У Міністерстві оборони України зазначили, що за результатами роботи комісії сформують пропозиції для покращення функціонування ТЦК та СП.

Що відомо про наказ Зеленського

Після того, як одеський військком купив в Іспанії нерухомості на мільйони доларів, Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Президент України заявив, що цієї людини точно не має бути в системі комплектування Збройних Сил України.

Також Верховний Головнокомандувач дав термінове доручення Головкому Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома з посади.

Тоді Володимир Зеленський заявив, що під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Павлюка з правоохоронцями та НАЗК створять комісію для перевірки всіх військкомів в усіх регіонах України.

Варто зазначити, що мовиться про те, що родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова володіє нерухомістю та автівками в Іспанії на мільйони доларів. Усе це рідні одеського військкома купили за час повномасштабної війни.

Оперативне командування "Південь" 28 червня пояснило, що комісара Одеської області Євгена Борисова усунули від виконання обов'язків рішенням Ставки. Його роботу виконує штатний заступник. Детальніше про це читайте за посиланням.

У міністерстві зазначили, що інформацію щодо проблем у роботі терцентрів можна повідомити за номером 0 800 31 01 79 або на електронну пошту tckreport@gmail.com.