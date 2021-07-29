Про відкриття нової справи повідомили 28 липня. Раніше вже була справа про злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

До теми Смерть 4-річного після падіння на фонтані в Дніпрі: матері загрожує в'язниця

Додаткове розслідування

Кримінальне провадження відкрили за статтею про порушення правил безпечної експлуатації споруд, яке спричинило загибель людини. Правоохоронці планують перевірити безпечність проєктування, а також будівництва цього фонтану. Якщо виявлять порушення, винним загрожує від 2 до 5 років в'язниці.

Що сказали в міськраді

Видання "Днепр Оперативный" повідомило, що цю ситуацію прокоментував директор Архітектурно-будівельного управління міськради Дніпра Олексій Прохоров. Він сказав, що фонтани взагалі є об’єктами підвищеної небезпеки. Відповідно, купатися в них небезпечно.

Співробітники нашого комунального підприємства спільно з КП "Муніципальна варта" постійно роблять зауваження людям, щоб вони не купалися у фонтанах. Там розташовані металеві насадки й електроосвітлення. Тому купатися там вкрай небезпечно, – сказав посадовець.

Також Порохов додав, що в цьому ж сквері є один фонтан, який спеціально сконструйований для того, щоб в ньому купалися діти. Там не слизька поверхня, а також абсолютно безпечна будова.

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Коротко про трагедію

Хлопчика після травмування на фонтані одразу госпіталізували.

У нього були пошкоджені внутрішні органи.

Лікарі намагалися його врятувати понад добу.

Однак 25 липня вже повідомили, що потерпілий помер.

У мережі після цього оприлюднили відео моменту падіння дитини.

26 липня показали, як виглядає фонтан після події.

Там навіть не встановили табличку про небезпеку.

На фото та відео з місця було багато людей, які там розважались.

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