Армія Пригожина збільшується: чи зможуть вагнерівці дійти до Москви

Вночі 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин оголосив війну російському Міноборони. Мовляв, ворожа армія нанесла удар по тиловим позиціям, внаслідок чого загинуло багато вагнерівців. Пригожин разом зі своїм військом розпочав рух у бік Москви і нього є всі шанси вже завтра зранку бути там.

Про це 24 Каналу відзначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він пояснив, чи буде Росія знімати війська з фронту і перекидати їх для посилення охорони своїх областей.

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Коли Пригожин буде у Москві

Пригожин розпочав свій рух разом з 25 тисячами особового складу та декількома одиницями броньованої техніки. Цього недостатньо для захоплення російської столиці, відзначив Коваленко. Але вже зараз до вагнерівців доєднуються російські силовики. Зокрема, у Воронежській області на бік повстанців перейшло 180 військових.

Ми спостерігаємо за тим, як загальна армія Пригожина збільшується. Тому за цих умов говорити, що у них не вистачає ресурсу, бо російська армія більш монолітна – ні. Вони приєднуються до Пригожина. Тобто він стає більш вагомим елементом у цій гри ніж Шойгу і Герасимов,

– відзначив військово-політичний оглядач.

За такого стану російських силових структур та їхніх підрозділів, у вагенрівців є реальний шанс дійти до Москви. Але там буде спротив.

"Я не здивуюся, що завтра до ранку вони вже будуть у Москві", – припустив подальші події Коваленко.

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Хто стоїть за Пригожиним

Цікаво, що зазначених 180 військових у Воронезькій області достатньо було б, аби контролювати дорогу і не дати просунутися найманцям. Утім, цього не було зроблено. Так само і в Ростовській області, де було оголошено план "Фортеця" і який мав зупинити вагнерівців. Тому Олександр Коваленко припускає, що за Євгєнієм Пригожиним стоять певні впливові російські посадовці.

"Те, що зараз відбувається – конфронтація еліт. Пригожин діє не сам, він не є незалежною фігурою. Він має підтримку в силових структурах, таких як Міноборони та ФСБ. І саме через це його пропускає поліція. ФСБ – одна з груп впливу. Є групи, які підтримують Пригожина і які не підтримують", – додав він.

Чи зніме Росія війська з фронту

Тож, Путіну недостатньо силовиків, щоб припинити повстання Пригожина. Російський ресурс зосереджений на фронті. Якщо бункерний очільник зі своїми посіпаками вирішать відвести частину з них, то не факт. Що ті зберегли прихильність до Шойгу та Герасимова і не перейдуть на бік Пригожина.

"Але питання з Ростовською областю їм треба вирішувати. Для цього треба частково відводити російські підрозділи з Донеччини та Луганщини. А вони там не мають достатнього ресурсу, щоб утримувати оборону – у них фланги біля Бахмута продовжують сипатися. На Луганщині зімітували наступальні дії – не вистачило ресурсу. Донецька та Луганські області будуть послаблені такими діями", – пояснив Олександр Коваленко.

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