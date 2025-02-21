"Переворот у Кремлі реальний під час війни в Україні": сценарій, який може спіткати Путіна

У Росії цілком ймовірно може початися переворот, схожий на той, що відбувся влітку 2023 року. Причиною цього може стати продовження війни Владіміром Путіним і оголошення загальної мобілізації.

Також конфлікт можуть спровокувати політичні сили, оскільки ситуація в Росії надзвичайно непередбачувана. Гендиректор Hermitage Capital Management Вільям Браудер зазначив 24 Каналу, що в будь-який момент може з'явитися новий Євген Пригожин, який підніме повстання.

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Як у Росії може відбутися заколот

Як зазначив Браудер, російське населення серйозно невдоволене через війну, яку розпочав Путін. Проте важливо розуміти, що почуття людей у Росії не мають значення для влади – глава Кремля готовий заарештувати або вбити будь-кого, хто стане на його шляху. Тому громадська думка не впливає на рішення Кремля. Диктатор пильно стежить за будь-якими спробами перевороту та тримає під контролем всі прояви невірності.

Попри це, заколот у Кремлі під час війни в Україні є реальним сценарієм, оскільки Росія залишається політично непередбачуваною. За певних обставин це може статися досить легко,

– пояснив Браудер.

Якщо Путін продовжить вести війну, кількість загиблих солдатів зростатиме, і йому, ймовірно, доведеться оголосити загальну мобілізацію, що ще більше залучить населення до війни. У такому разі диктатор опиниться у складній ситуації, адже народ може сказати: "Досить, ми більше не підтримуємо це".

Нагадаємо, влітку 2023 року в Росії стався короткочасний внутрішній конфлікт між міністерством оборони, включаючи регулярну армію, та ПВК "Вагнера", яку очолював Євген Пригожин.

Масштабні дії розпочалися 23 червня ввечері й завершилися 24 червня після перемовин між самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком та Пригожиним. У результаті кримінальну справу щодо "збройного заколоту" було закрито, вагнерівці відправилися у "польові табори", а Пригожин поїхав до Білорусі.

Згодом літак Пригожина розбився 23 серпня у Росії. На його борту було 10 людей. Російські пропагандисти заявили, що тіло глави ПВК "Вагнера" буцімто упізнали. Літак могли збити або із С-300, або він впав через бомбу, яку заклали всередині.