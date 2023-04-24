Працюють над евакуацією: у МЗС зробили важливе оголошення для українців у Судані

Міністерство закордонних справ України працює над тим, щоб українці, які опинилися у Судані, могли безпечно виїхати з зони бойових дій. Зараз у відомстві проробляються безпечні маршрути, якими можна скористатися для виїзду з цієї африканської країни.

Евакуація українських громадян розпочнеться тоді, як тільки це стане можливим. Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко, передає 24 Канал.

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У МЗС розповіли, що робити українцям, які опинилися у Судані

У Міністерстві закордонних справ зауважили, що тримають на особливому контролі питання забезпечення безпеки українських громадян в Судані. Ба більше, українське відомство працює з міжнародними партнерами задля евакуації українців, які опинилися в зоні бойових дій. Крім цього, у МЗС сформували список осіб, які хочуть залишити Судан, а також там відпрацьовують безпекові аспекти, щоб всі українські громадяни могли повернутися додому.

У відомстві також надали контакти, за якими українці, що опинилися в Судані, можуть першочергово звернутися:

Телефон посольства України в Єгипті: +20 100 00 396 48;

Електронна пошта посольства України в Єгипті: emb_eg@mfa.gov.ua;

Телефон почесного консульства України в Хартумі: +249 91 230 2520;

Телефон МЗС України: +380442381588;

Електронна пошта МЗС України: cons_or@mfa.gov.ua.

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