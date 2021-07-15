Перше в історії виїзне скасували: засідання РНБО проведуть 16 липня в Києві

Олексій Данілов 12 липня заявив, що вперше в історії засідання РНБО відбудеться в обласному центрі. У Офісі Президента повідомили, що засідання й далі проведуть в Києві.

На сайті Офісу Президента цю інформацію оприлюднили 15 липня. Там мовиться, що засідання відбудеться 16 липня в Києві.

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Виїзного засідання РНБО не буде

У п'ятницю, 16 липня, орієнтовно о 18:00 відбудеться брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України,

– мовиться у повідомленні ОП.

Брифінг після засідання проведуть в Офісі Президента на вулиці Банковій.

Що цьому передувало

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов попередньо повідомляв, що "це буде перше виїзне засідання РНБО".

Тоді озвучили три ймовірні теми:

Питання нацбезпеки України;

надра;

санкційна політика.

Він пояснював, що політики розглянуть питання, яке безпосередньо стосується цього регіону. ЗМІ повідомляли, що ймовірно засідання планували провести у Сумах.

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Попередньо Олексій Данілов повідомляв, що перші новини щодо прізвищ олігархів можуть прозвучати вже цієї п'ятниці.

13 липня Володимир Зеленський додав до складу воєнного кабінету Ради нацбезпеки й оборони представників Кабміну та Офісу Президента.

У той жен день Михайло Подоляк заявив, що санкції Ради нацбезпеки й оборони діють ефективно. За словами політтехнолога, цей інструмент використовуватимуть і надалі.