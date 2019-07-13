Київське метро починає роботу без жетонів

З 15 липня в Києві жетони не продаватимуть і не прийматимуть у вестибюлях станцій метро "Іподром" та "Нивки". На першій станції діятимуть лише сучасніші способи оплати з виходом до Іподрому, а на останній – з боку пожежної частини.

Раніше куплені жетони можна буде використати в інших вестибюлях цих станцій або на інших станціях, повідомляє КП "Київський метрополітен".

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Повністю жетони буде поступовов виведено з обігу до 31 жовтня 2019 року.

Натомість київське метро пропонує сучасніші способи оплати:

картку метро;

оплату безконтактною банківською карткою;

електронний квиток.

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За даними "Київського метрополітену", понад 70% користувачів метро вже не користуються жетонами. Натомість найчастіше пасажири оплачують поїздки за допомогою карток метро, банківських карток та через мобільні додатки Google Pay і Apple Pay. Пільговики часто використовують для поїздок "Карту киянина".

Чому київське метро відмовляється від жетонів?Сьогодні в касах київського метро пасажири можуть купити лише один жетон в руки. Натомість автомати, в яких можна було купити будь-яку кількість квитків, більше не працюють.



Такі заходи у "Київському метрополітені" пояснили бажанням зменшити збитковість підприємства та оптимізувати витрати. Простими словами, причина банальна і полягає вона в грошах. Реалізувати цю мету планують через оптимізацію штату та переведення працівників на більш потрібні професії.



Крім того, проїзд без жетонів дозволить пасажирам більше не стояти у довжелезних чергах для того, щоб купити жетон та потрапити у "підземку".