Першим довів, що закон про олігархів працює, – Зеленський потролив Порошенка

Володимир Зеленський зауважив: дехто казав, що закон про олігархів є пустим та не буде працювати. Водночас саме цей політик-олігарх у перший же день після ухвалення довів ефективність закону.

Український лідер наголосив, що щиро дякує цьому політику. Окрім того, Зеленський привітав колективи двох інформаційних телеканалів, які здобули реальну незалежність.

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Те, що закон працює, у перший же день після ухвалення довів саме цей політик-олігарх. Переконуючи усіх, що він – тільки політик, він мужньо втратив себе і частинку своїх медіаактивів,

– заявив Зеленський.

Президент наголосив: тепер ці два канали зможуть нарешті казати правду та вільно працювати під керівництвом нових незалежних власників.

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