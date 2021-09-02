Перший сніг в Україні може випасти вже в жовтні, – метеорологи

Жовтень 2021 року може бути ще холоднішим, аніж листопад або грудень. Метеорологи кажуть, що в останні роки саме цього місяця спостерігають так зване передзим'я.

Про це розповіла на пресконференції завідувачка відділення кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

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У жовтні може утворитись сніговий покрив

В цьому році, якщо друга половина жовтня ознаменується негативними температурами, ми побачимо сніг з дощем, може утворитися сніговий покрив,

– розповіла Мартазінова.

Раніше перехід в Україні від літа до зими був плавний. Восени поступово холодало, а в грудні температура наближалась до нуля. Зараз, каже метеорологиня, ситуація змінилась.

Жовтень може бути дуже холодним, а от в листопаді та грудні – повітря може прогріватись до плюсових температур.

Зима може розпочатись наприкінці січня і тривати до кінця лютого або початись наприкінці грудня і тривати до кінця січня. Є ще один варіант – вона протримається з грудня по лютий.

Актуально Літо в Україні щороку ставатиме спекотнішим, – кліматологиня

За 20 років в Україні може зникнути звична зима

Тим часом, раніше директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда зауважив, що у найближчі 20 років в Україні взагалі може зникнути звична зима. Адже середньорічна температура щоразу збільшується. Наша країна належить до тих, де глобальне потепління особливо відчутне.