Порошенко: Дніпропетровщина – одна із лідерів у створенні нового освітнього простору

Сьогодні президент Петро Порошенко та голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко відкрили масштабно реконструйовану Солонянську опорну школу №1 Дніпропетровської області.

"Наш перший пріоритет – це освіта, яка є інвестицією держави в майбутнє. Дніпропетровщина – одна із лідерів у створенні нового освітнього простору. Мені дуже подобається особливий та креативний дизайн школи, барви, у які вона розфарбована. Всередині, впевнений, дітям також цікаво, вони хочуть сюди іти. Ця школа – приклад ефективного використання коштів місцевими громадами, що стало можливим завдяки децентралізації", – зазначив Петро Порошенко.

Солонянська школа побудована 40 років тому. Завдяки першій в її історії реконструкції, тепер в ній розташоване сучасне обладнання та навчальні матеріали: лабораторії, мультимедійні дошки, планшети, мікроскопи та цифрова портативна метеостанція.

У школі створені всі умови для фізичного розвитку дітей. Оновлена спортивна зала – із сучасними роздягальнями та душовими. Підлога і стіни – із м’яким покриттям, яке дозволяє уникнути травм. На теріторії школи побудовані два футбольних поля, волейбольний та баскетбольний майданчики, легкоатлетичні доріжки, ворк-аут зона.

Територію облаштували сучасним освітленням, різнокольоровою тротуарною плиткою, дитячими ігровими майданчиками. У шкільному фруктовому саду встановили зручні лави.

Навчальний заклад облаштували пандусами, встановили чотири підйомники.

Також тут працює перший в Україні інклюзивно-ресурсний центр, а також ресурсна кімната, інтерактивна підлога, кімната лікувальної фізкультури. Понад 80 особливих дітей займаються з логопедом, дефектологом, психологом, корекційними педагогами.

"Для дітей Дніпропетровщини ми створюємо комфортний освітній простір. У Солонянській опорній школі навчаються понад 700 дітей. Після масштабної реконструкції учні та вчителі мають навчальний заклад, що і ззовні, і зсередини відповідає сучасним європейським стандартам", – зазначив голова ДніпроОДА Валентин Резніченко.

