Окупанти заявили, що під авто ексрадника глави "ЛНР" виявили 600 грамів вибухівки

Під автомобілем колишнього радника голови МВС "ЛНР" Віталія Кисельова, було знайдено вибуховий пристрій. Територію навколо автомобіля оточили, рух транспорту та пішоходів було обмежено.

Сам екснардеп буцімто не постраждав. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Що відомо про інцидент

Вибуховий пристрій було виявлено під автомобілем колишнього радника голови МВС так званої "ЛНР" Віталія Кисельова.

Службовий пес виявив предмет, схожий на вибухівку. Територію навколо автомобіля оточили, рух транспорту та пішоходів був обмежений.

Російські співробітники Головного криміналістичного управління СК вилучили предмет, схожий на електродетонатор, та неідентифіковану білу речовину.

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