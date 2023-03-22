Пройшов шлях від цивільного до командира: на війні загинув воїн з Кременчука "Чехов"

Клята війна забирає найкращих синів України. 18 березня під Бахмутом обірвалося життя військового командира з Кременчука Андрія Зайця.

Антон став на захист України з 2014 року. У складі 17 батальйону 57 бригади близько 1,5 роки боронив незалежність в районі Горлівки.

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Що відомо про життєвий шлях Героя

У 26 років Заєць "Чехов", будучи командиром 1 роти 17 батальйону, разом із побратимами взяв надважливу висоту в районі Зайцевого. 23 лютого 2016 року воїн допоміг вогневою підтримкою 17 батальйону, який розпочав бій за висоту під селищем Жованка.

Бойовий шлях "Чехова" / Фото з соцмереж

У цю ніч наші оборонці взяли трофеї та опорний пункт на висоті. За це Антона нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Повномасштабну війну з Росією воїн зустрів, захищаючи східні регіони нашої держави. Він боронив Донеччину, Херсонську область, а влітку повернувся на напрямок Бахмут – Лисичанськ.

"Я так радів, що бойові офіцери, які виросли за 9 років цієї клятої війни, стають на командні посади. Я так хотів зустріти тебе комбатом і вже звично знову почути слова: "Привіт преса". За тобою йшли солдати, вірили тобі і були впевнені, що не підведеш. І ти не підвів, знову взяв все на себе", – написав журналіст Тарас Деркач.

Під Бахмутом загинув командир "Чехов": відео

Втрати України на війні: останні новини

17 березня на Тернопільщині попрощалися з 19-річним воїном Романом Корчемним, який пішов воювати за Україну добровольцем. 19-річного захисника виховував лише дідусь.

Раніше, 6 березня, захищаючи Україну, загинув 20-річний воїн з Харківщини Василь Драгун. Трапилося це під час виконання бойового завдання. Відомо, що у мирному житті хлопець встигав навчатися і допомагати батьку вдома по господарству, та найбільше піклувався про своїх менших сестричок.

19 березня на Київщині попрощалися з 22-річним захисником Даніїлом Лисенком, який 11 березня загинув у районі Кремінної. Юний захисник був єдиною дитиною в родині.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким Андрія Зайця. Вічна пам'ять Герою!