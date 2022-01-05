Під час антитерористичної операції в аеропорту Алмати загинули двоє військових, – ЗМІ
5 січня 2022 , 22:05Читать новость на русском
Джерело:Zakon.kz
В аеропорту Алмати проводять антитерористичну операцію. Повідомляють, що загинули двоє військовослужбовців Казахстану.
Казахстанські протестувальники 5 січня захопили аеропорт в Алмати. Однак під час операції його звільнили.
До речі В Алмати проводять антитерористичну операцію, а аеропорт зачистили від мітингарів
Що відомо про захоплення аеропорту
Мітингувальники захопили аеропорт в Алмати. З будівлі евакуювали людей. Згодом у місті розпочалася спецоперація, аеропорт звільнили. Переводять у штатний режим роботи.
Зазначили, що всередині аеропорту все розгромили, а у приміщеннях працює сигналізація.
Протести у Казахстані: що відомо
- У Казахстані 3 січня почались масштабні протести. Люди виходили на вулиці через дорожчання газу, але потім висунули нові політичні вимоги. Вимагають оновлення влади.
- Внаслідок сутичок постраждали орієнтовно 500 людей. Крім того, вбили протестувальника. Також, за інформацією ЗМІ, загинули 8 правоохоронців.
- На всій території Казахстану ввели режим надзвичайної ситуації.
- У Росії заявили, що США начебто причетні до протестів. Білий дім назвав такі звинувачення безглуздими.
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