Під час антитерористичної операції в аеропорту Алмати загинули двоє військових, – ЗМІ

В аеропорту Алмати проводять антитерористичну операцію. Повідомляють, що загинули двоє військовослужбовців Казахстану.

Казахстанські протестувальники 5 січня захопили аеропорт в Алмати. Однак під час операції його звільнили.

До речі В Алмати проводять антитерористичну операцію, а аеропорт зачистили від мітингарів

Що відомо про захоплення аеропорту

Мітингувальники захопили аеропорт в Алмати. З будівлі евакуювали людей. Згодом у місті розпочалася спецоперація, аеропорт звільнили. Переводять у штатний режим роботи.

Зазначили, що всередині аеропорту все розгромили, а у приміщеннях працює сигналізація.

Протести у Казахстані: що відомо

У Казахстані 3 січня почались масштабні протести. Люди виходили на вулиці через дорожчання газу, але потім висунули нові політичні вимоги. Вимагають оновлення влади.

Внаслідок сутичок постраждали орієнтовно 500 людей. Крім того, вбили протестувальника. Також, за інформацією ЗМІ, загинули 8 правоохоронців.

На всій території Казахстану ввели режим надзвичайної ситуації.

У Росії заявили, що США начебто причетні до протестів. Білий дім назвав такі звинувачення безглуздими.

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