Під час обстрілу Миколаєва загинув Герой України та бізнесмен Олексій Вадатурський, – ЗМІ

росія вночі 31 липня потужно атакувала місто Миколаїв. Є загиблі та поранені.

Стало відомо, що від ворожого обстрілу загинув Герой України та бізнесмен Олексій Вадатурський. Зазначимо, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич назвав обстріли цієї ночі найбільш масштабними з початку війни.

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Разом з бізнесменом загинула дружина

Олексій Вадатурський був власником найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон". ЗМІ повідомляють також, що разом з бізнесменом загинула і його дружина.

Подробиці трагедії поки невідомі.

Нардеп Тарас Батенко висловив співчуття з приводу смерті батьків їхньому сину, колишньому народному депутату Андрію Вадатурському. Він зазначив, що загиблий був сильною та незламною особистістю.

Forbes оцінював статки в 430 мільйонів доларів

Бізнессмену Олексію Вадатурському 8 вересня мало б виповнитися 75 років. Він був родом з Одеської області. Український агропідприємець, Герой України, генеральний директор сільськогосподарського підприємства "Нібулон" та віцепрезидент Української зернової асоціації з лютого 2005 року.

У 2021 році у рейтингу Forbes оцінили статки бізнесмена в 430 мільйонів доларів. Вадатурський посів 24 місце в рейтингу ТОП – 100 найбагатших людей України.

Обстріли Миколаєва

Уночі 31 липня повітряну тривогу в Миколаєві оголосили о 1:01. Приблизно через 3 хвилини після оголошення повітряної тривоги місцеві жителі почали повідомляти, що чули звуки вибухів. Згодом міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що місто масовано обстрілює ворог. Він закликав людей не виходити на вулицю.

Ударна хвиля та уламки російських снарядів пошкодили житлові будинки. О 5:09 повітряна тривога в місті досі тривала. Обстріли продовжувались. Лунали знову потужні вибухи та були пожежі. Також мер констатував, що в цю ніч атака на Миколаїв була найбільш масованою.

Та це далеко не перша атака на Миколаїв. Місто обстрілюють регулярно й безжально. Все тому, що окупанти можуть це робити з сусідньої окупованої Херсонщини. Так, вранці 29 липня ворог обстріляв Миколаїв касетними боєприпасами, загинули щонайменше 5 людей, ще з десяток – отримали травми. Вибухи прогриміли вже після відбою, після цього сирени в області пролунали знову.

Дізнайтесь детальніше про обстріл Миколаєва: дивіться відео

24 канал висловлює співчуття рідним та близьким бізнесмена Олексія Вадатурського.