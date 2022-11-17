Під час повітряної тривоги над Києвом збили 2 ворожі ракети

Зранку 17 листопада російські військові завдали ракетного удару по Україні. Уже відомо, що 2 ворожі ракети вдалося збити над Києвом.

Російські військові продовжують атакувати Україну ракетами. Ранок 17 листопада для українців почався з повітряної тривоги. Невдовзі почали надходити повідомлення про вибухи, а також влучання.

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Над Києвом збили ракети

Як зазначають у Київській міській військовій адміністрації, над столицею вдалося збити 2 крилаті ракети. Зауважимо, що це попередня інформація. Її уточнять, коли загроза з неба мине. Також у відомстві зазначили, що відомостей про жертв і руйнувань наразі не надходило.

У Дніпрі зафіксували влучання

Про вибухи у Дніпрі кореспонденти "Суспільного" повідомили об 08:31. Тоді у телеграм-каналі monitor припустили, що це могла бути робота ППО. Водночас місцеві ЗМІ повідомили, що після вибухів у місті частково зникло світло, а також виникли проблеми зі зв'язком та інтернетом.

Заступник глави ОП Кирило Тимошенко об 09:20 повідомив про прильоти у Дніпрі. Він зазначив, що окупанти влучили у два об'єкти інфраструктури. Згідно з попередньою інформацією, постраждала одна людина. Рятувальники, додав він, займаються ліквідацією наслідків.

Об 09:57 написав пост мер Дніпра Борис Філатов. Він зазначив, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по місту зросла. Наразі відомо про чотирьох, серед яких – 15-річний підліток.

Додамо, що про роботу ППО повідомляли у низці областей. Так, об 08:44 стало відомо про те, що ракети намагаються збити на Черкащині та Полтавщині. Крім того, б'ють по цілях ворога і на Харківщині.

Зауважимо, що по останній російські військові вирішили бити ще й ракетами типу С-300. Їх окупанти випустили з території Бєлгородської області.

З'являлася також інформація про ймовірну роботу ППО на Львівщині. Але її глава ОВА Максим Козицький спростував. Він зазначив, що щойно надійде подібна інформація, її неодмінно сповістять.

Окупанти атакували також Одещину

Першими деталями обстрілу поділився глава Одеської ОВА Максим Марченко. Він зазначив, що ворог завдав ракетного удару по об'єкту інфраструктури в області. У своєму дописі він також попрохав мешканців не покидати укриттів, адже зберігається загроза масованої атаки з боку росіян.

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