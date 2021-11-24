Під час сутички з мігрантами: на кордоні Білорусі поранили польського військового
Джерело:Укрінформ
На кордоні Білорусі вночі 24 листопада постраждав польський військовий. Інцидент трапився через напад мігрантів під час спроби силового перетину території.
Про це повідомила речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська. Зокрема, відбулися 3 масові спроби груп нелегально перетнути кордон.
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За словами Міхальської, поблизу одного з населених пунктів мігранти двічі атакували польські служби та військових. Зокрема, неподалік Дубич Церковних до Польщі намагалася проникнути група з понад 100 осіб.
Спершу в районі Мельника приблизно 30 людей змогли проникнути до Польщі, але їх затримали. Оскільки мігранти кидали у бік польських силовиків камінням та палицями, один з польських військових отримав травму голови. Йому надали медичну допомогу.Зверніть увагу! В Україні створили новий міжвідомчий штаб під керівництвом Держприкордонслужби. Його головним завданням стане протидія можливому потоку нелегальних мігрантів з Білорусі.
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