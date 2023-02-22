Вийшло гарне багаття: росіяни намагалися ротою танків і піхоти прорвати оборону під Кремінною

Російські окупанти намагалися прорвати оборону на Кремінському напрямку. Однак Збройні Сили України дали відсіч загарбникам і завдали потужного удару по них.

Так, українські захисники влаштували гарне багаття з ворожих танків. Внаслідок цього окупанти зазнали нових шалених втрат.

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Росіяни хотіли прорвати оборону під Кремінною

Як розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, загарбники намагалися здійснити прориви на Кремінському та Сватівському напрямках.

У районі Кремінної окупанти наступали ротою танків та ротою піхоти. Однак все завершилося великим багаттям з ворожої техніки.

На Сватівській ділянці після того, як наші атаку відбили, окупанти наступного дня тільки займалися тим, що збирали з поля бою своїх 200-х та 300-х,

– зазначив Гайдай.

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Зверніть увагу! Станом на 22 лютого ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За минулу добу українські військові відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка на Донеччині.

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