Вийшло гарне багаття: росіяни намагалися ротою танків і піхоти прорвати оборону під Кремінною
Джерело:Сергій Гайдай
Російські окупанти намагалися прорвати оборону на Кремінському напрямку. Однак Збройні Сили України дали відсіч загарбникам і завдали потужного удару по них.
Так, українські захисники влаштували гарне багаття з ворожих танків. Внаслідок цього окупанти зазнали нових шалених втрат.
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Росіяни хотіли прорвати оборону під Кремінною
Як розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, загарбники намагалися здійснити прориви на Кремінському та Сватівському напрямках.
У районі Кремінної окупанти наступали ротою танків та ротою піхоти. Однак все завершилося великим багаттям з ворожої техніки.
На Сватівській ділянці після того, як наші атаку відбили, окупанти наступного дня тільки займалися тим, що збирали з поля бою своїх 200-х та 300-х,
– зазначив Гайдай.
Багаття з ворожих танків: дивіться відео
Зверніть увагу! Станом на 22 лютого ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
За минулу добу українські військові відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка на Донеччині.
Ситуація на Луганщині: останні новини
- Раніше Сергій Гайдай розповів, що на сьогодні найважча ситуація на Кремінському напрямку. Там найбільше обстрілів та атак.
- До того ж на Луганщині вже закінчуються "вагнерівці". Загалом зараз перебувають на фронті, підготовлені двомісячним курсом молодого бійця, мобілізовані окупанти.
- Також Гайдай повідомляв, що найближчими днями очікуються масовані атаки росіян на Луганщині. Зараз окупанти мають на меті виконати наказ Путіна – вийти на адмінкордони Луганської області.
- За словами Гайдая ворог концентрує свої сили на 3 основних ділянках – Сватове, Кремінна та Білогорівка.
- Окрім цього, очільник Луганської ОВА розповів, що підрозділи з різних регіонів Росії тримають в ізоляції один від одного, щоб серед окупантів не розповсюджувалися панічні настрої.
- Гайдай припустив, що росіяни спробують піти в наступ за різними напрямками, зокрема і на Харківщину, на Куп'янськ з боку Сватового.