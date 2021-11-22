Під російські методички: Янукович у зверненні лякає українців вторгненням Росії

Президент-втікач Віктор Янукович, щодо якого Державне бюро розслідувань нещодавно завершило справу щодо злочинів на Майдані у 2014 році, написав звернення. Він цинічно приурочив його до восьмої річниці Революції Гідності.

У своєму тексті Янукович кілька разів лякає Україну Росією та запевняє, що нібито "що станеться, якщо баланс інтересів США у відносинах із союзниками щодо НАТО та з Росією переважить їхні інтереси в Україні". Відповідне звернення опублікував прессекретар Януковича Юрій Карасір.

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Янукович знову записав звернення, де лякає українців

Президент-втікач цинічно дозволив собі пригадати розстріли на Майдані та навіть спромігся назвати їх "трагічними подіями". Та протягом усього "послання" він пригадує Росію. Зокрема щодо мінських домовленостей:

"А як щодо Росії? Чи новий міністр вважає, що без участі Росії новий формат переговорів має шанси бути реалізованим? Йому, можливо, здається, що ця ідея має перспективу. Але, гадаю, у Вашингтоні, у Берліні, і в Парижі дотримуються іншої думки";

заявляє, що Київ веде "нахабну" зовнішню політику та "одночасно запевняє всіх, що і Париж, і Берлін готові надавати нам усіляку підтримку, незважаючи на цю критику і оголошуючи про те, що мінський формат уже неактуальний";

"що станеться, якщо баланс інтересів США у відносинах із союзниками щодо НАТО та з Росією переважить їхні інтереси в Україні?".

Янукович лякає Україну нібито "дуже незавидною ситуацією" в такому випадку. Він також згадує самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та запевняє, що нібито саме Україна "зіпсувала стосунки практично з усіма, з ким має спільний кордон", очевидно, забуваючи про те, що саме Росія напала у 2014 році. Ба більше, проросійські бойовики досі щодня гатять із забороненого саме мінськими домовленостями озброєння та вбивають українських військових, які захищають свою землю.

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Окрім того, президент-втікач заявив, що нібито "промисловий потенціал України практично зруйнований, енергетична безпека перебуває в критичному стані, а дефіцит бюджету постійно зростає".

Насправді енергетична криза виникла в усій Європі через нестачу газу. Також відбулось зростання цін на газ у Європі саме через відмову Росії закуповувати додаткові транзитні потужності в України.

Ба більше, Янукович назвав колись "процвітаючу" Україну "найбільш бідною та нестабільною країною на континенті".

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Окрім того, транслюючи російські пропагандиські меседжі, він заявив, що ситуація на Донбасі загострюється, а "влада Майдану досі не принесла обіцяний мир". Тут Віктор Федорович вкотре забув написати, що ситуація загострюється саме через дії країни-агресора Росії.

Далі він переконує, що нібито Україні "необхідний негайний перехід до нової стратегії розвитку". У традиційній для російської пропаганди манері додав, що нібито ця стратегія має будуватись на 4 принципах – так званому "нейтральному статусі держави", позбавленні від "корупції", "чесних судах" та інших, які дуже схожі на популізм.

Наприкінці Віктор Янукович знову в тексті сміє пригадувати Майдан та каже, що нібито "майже 8 років українцям не хочуть сказати правду про події на Майдані, про яку більшість із них знає". Також він вважає, що саме Революція Гідності призвела людей до "горя, зубожіння та безнадійності".

Українська прокуратура направляла до Росії вже понад 30 запитів про видачу президента-втікача Віктора Януковича та його оточення через розстріл Майдану. Проте російська сторона у всьому відмовляє.

Повний текст звернення Віктора Януковича

Шановні співвітчизники!

Наближаються чергові роковини трагічних подій, що відбулися в нашій країні майже 8 років тому. З цією датою знову виникає ключове питання, яке не знімається з порядку денного з моменту, коли мирна Україна припинила своє існування, ставши воюючою країною: що далі? Невже ми приречені залишатися джерелом нестабільності в Європі, державою, з якої змушені тікати мільйони громадян, які рятуються від беззаконня, переслідувань, злиднів, від погроз цієї війни, яка перетворила колись квітучу Україну на найбіднішу і найнестабільнішу країну на континенті?

А як щодо Росії? Чи новий міністр вважає, що без участі Росії новий формат переговорів має шанси бути реалізованим? Йому, можливо, здається, що ця ідея має перспективу. Але, гадаю, у Вашингтоні, у Берліні, і в Парижі дотримуються іншої думки.

Я з подивом спостерігаю, як офіційний Київ намагається розігрувати дві абсолютно взаємовиключні партії. З одного боку, він хвалиться тим, що веде "нахабну" зовнішню політику, тим самим нібито демонструючи світові самостійність української влади, яка не боїться виступати з гострою критикою, яка, на їхню думку, постійно "вагається" з Німеччиною та Францією. З іншого боку, запевняє всіх, що і Париж, і Берлін готові надавати нам усіляку підтримку, незважаючи на цю критику і оголошуючи про те, що мінський формат уже неактуальний.

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