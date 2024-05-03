Під завалами будинків перебувають люди, – Терехов про обстріл Харкова

У п'ятницю, 3 травня, російські війська завдали чергового удару по Харкову. Зруйновані кілька будинків, також відомо, що під завалами знаходяться люди.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ударом опинився приватний центр міста. Попередньо, був приліт у Холодногірському районі.

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Росіяни знову обстріляли Харків

Удень росіяни в черговий раз обстріляли Харків. Під ударом знову опинився Холодногірський район.

Попередньо, по місту вдарили керованою авіабомбою. У поліції повідомили, що внаслідок удару зруйновано будинок, наразі триває пошуково-рятувальна операція.

На жаль, маємо попередню інформацію про одну загиблу жінку пенсійного віку та ще про одного постраждалого,

– розповів Терехов.

Росіяни щодня б'ють по Харкову та області