Рятувальники витягнули тіло дитини з-під завалів у Покровському районі: пошуки тривають
Джерело:ДСНС
Рятувальники 7 січня витягнути тіло загиблої дитини з-під завалів у селі Рівне Покровського району. У селі та обласному центрі після російських обстрілів продовжують роботу працівники ДСНС.
Протягом доби 6 січня російські окупанти щонайменше тричі атакували Покровський район Донецької області. На жаль, відомо про поранених та загиблих.
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Наслідки обстрілу Донеччини
У Покровському районі тривають роботи з ліквідації російського обстрілу, що відбувся 6 січня. Зокрема, стало відомо, що рятувальники витягнули тіло загиблої дитини з-під завалів у селі Рівне. На місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 5 осіб, з них 2 дітей.
У самому місті Покровську на місці двох зруйнованих приватних житлових будинків врятували 1 особу. Також працівники ДСНС вилучили тіло жінки. Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 4 осіб, з них 2 дітей.
Всього в результаті обстрілу поранено 9 осіб. Розібрано 68 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. До проведення робіт по 2 локаціям від ДСНС залучено 30 осіб особового складу та 5 одиниць техніки,
– повідомили у ДСНС.
Ліквідація наслідків обстрілу Покровська та району / Фото ДСНС
Що відомо про атаку на Покровськ
- Вночі 6 січня глава Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів, що окупанти вночі двічі обстріляли Покровськ, пошкодили дві адмінбудівлі. Внаслідок атаки спалахнули гараж та автомобілі. Ворог атакував місто ракетами С-300.
- Вже вдень того ж дня Росія знову вдарила по Покровську. Цього разу – по приватному секторі. Своєю атакою ворог зруйнував 6 будинків. У селі Рівне Покровського району ворог знищив приватний будинок, в якому проживали шестеро людей.
- У вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки Росії на Покровськ загинуло понад 10 людей, серед яких були діти. Згодом стало відомо про принаймні 11 загиблих. Президент зазначив, що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться.