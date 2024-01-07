Рятувальники витягнули тіло дитини з-під завалів у Покровському районі: пошуки тривають

Рятувальники 7 січня витягнути тіло загиблої дитини з-під завалів у селі Рівне Покровського району. У селі та обласному центрі після російських обстрілів продовжують роботу працівники ДСНС.

Протягом доби 6 січня російські окупанти щонайменше тричі атакували Покровський район Донецької області. На жаль, відомо про поранених та загиблих.

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Наслідки обстрілу Донеччини

У Покровському районі тривають роботи з ліквідації російського обстрілу, що відбувся 6 січня. Зокрема, стало відомо, що рятувальники витягнули тіло загиблої дитини з-під завалів у селі Рівне. На місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 5 осіб, з них 2 дітей.

У самому місті Покровську на місці двох зруйнованих приватних житлових будинків врятували 1 особу. Також працівники ДСНС вилучили тіло жінки. Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 4 осіб, з них 2 дітей.

Всього в результаті обстрілу поранено 9 осіб. Розібрано 68 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. До проведення робіт по 2 локаціям від ДСНС залучено 30 осіб особового складу та 5 одиниць техніки,

– повідомили у ДСНС.

Ліквідація наслідків обстрілу Покровська та району / Фото ДСНС

Що відомо про атаку на Покровськ