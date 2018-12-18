Під Харковом внаслідок пожежі помер чоловік
В ніч на 18 грудня у приватному будинку під Харковом спалахнула пожежа. Рятувальникам, які приїхали на місце події, вдалось загасити вогонь, однак не обійшлось без людських жертв.
Як повідомила прес-служба ДСНС, під час гасіння вогню рятувальники знайшли тіло чоловіка.
Пожежа спалахнула в приватному дерев'яному будинку в селі Коротич. На момент прибуття рятувальників площа пожежі склала 120 "квадратів", а дах будинку звалився всередину. Прес-служба ДСНС також заявила, що причина раптової пожежі встановлюється.
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Під уламками пожежники виявили тіло загиблого 52-річного чоловіка.
Також рятувальники наголосили, що в останні тижні показник трагічних випадків під час пожеж в житловому секторі країни вражає стабільно високими показниками. Така тенденція спостерігається щороку з настанням опалювального періоду.
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