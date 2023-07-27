Росіяни додому: Зеленський заявив про підготовку до деокупації Криму

Володимир Зеленський розповів, що провів декілька важливих нарад щодо підготовки міжнародних заходів у серпні, включно з Кримською платформою. Президент заявив, що Україна готує перелік деокупаційних кроків для Криму.

Відповідну заяву український лідер зробив під час вечірнього звернення 26 липня. Варто зауважити, що окупований Крим ніколи не спатиме спокійно.

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Які важливі заяви про Крим зробив Зеленський

Президент України розповів, що наша держава готує перелік деокупаційних комплексних кроків для Криму:

безпекових;

економічних;

соціальних.

Ми можемо доволі швидко реінтегрувати Крим у державну тканину України. Власне, уже зараз окупантам варто подумати там, у Криму, що, поки Кримський міст ще хоч так-сяк працює, треба їм повертатися додому, у Росію,

– закликав президент.

Український лідер вкотре пригадав ворогам, що Крим, як і вся територія України – будуть вільними від усього російського зла, починаючи від російських ракет і закінчуючи кожним російським окупантом.

"Росія програє цю війну, і жодна ракета її не врятує", – зауважив Зеленський.

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Останні вибухи в Криму

Тривожно в тимчасово окупованому Криму вже не перший місяць. Там регулярно лунають вибухи в російських загарбників на складах, на Кримському мосту.

Так, 26 липня в росіян в Криму знову пролунали вибухи. Через це окупанти в Красноперекопському районі підняли в небо авіацію. Зокрема, декілька гвинтокрилів та літаків.

Вибухи в росіян також лунали в Севастополі. Окрім того, в Балаклаві місцеві чули звуки, які схожі на пуски ракет. Після цього місцеві почали писати про нібито роботу ППО у районі Козачої бухти.

Пропагандисти не придумали нічого кращого, як заявити про навчання. Вони сказали, що нібито в районі Козацької бухти Севастополя проводили навчальні стрільби біля 35-ї берегової батареї. Детальніше про тривожний день у ворогів у Криму – читайте за посиланням.