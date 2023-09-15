Коли українські пілоти почнуть підготовку у США на F-16: у Повітряних силах назвали місяць

Українські льотчики вже вчаться пілотувати на американських винищувачах F-16 в Данії та Великій Британії. Однак надалі географія країн, де проходитимуть навчання, лише розширюватиметься.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що у вересні на авіабазі у Техісі розпочнеться "мовна" підготовка наших пілотів та технічного персоналу до навчань на F-16.

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Географія країн збільшується

Українських льотчиків відправлятимуть на навчання "хвилями" для того, аби частина із них продовжувала виконувати бойові завдання в Україні. Так, наприкінці серпня пілоти з бойовим досвідом поїхали до Данії, де зараз проходять навчання на F-16. Там вони виконують навчальну програму, запропоновану партнерами.

Звичайно, (навчання на F-16 – 24 Канал) почалися. Ближче до Дня Незалежності виїхали й льотчики, і наземний персонал,

– заявив речник Повітряних сил.

Ігнат також повідомив, що в Британії вчаться молоді випускники, у яких буде більш довготривала підготовка, адже вони не мають бойового досвіду.

Проте навчання на F-16 не обмежаться лише Данією та Великою Британією. З'являються нові й нові країни, які готові допомогти у посиленні нашої авіації. За словами речника Повітряних сил ЗСУ, Сполучені Штати також навчатимуть наших пілотів.

"США вже дали дозвіл. Ми цього довго чекали. Де, як не у США? У них найкраща база підготовки пілотів. Тому ми дуже розраховуємо саме на Сполучені Штати, бо там є і інструктори, і база, і можливості для того, щоб більше охопити пілотів", – сказав Ігнат.

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