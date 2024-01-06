Наступ росіян на Харків: військовий експерт оцінив ресурс окупантів

Британське видання The Telegraph повідомило про підготовку Росії до можливого наступу на Харківському напрямку, ймовірна дата початку якого 15 січня. Військово-політичне керівництво України спростувало цю заяву.

Наступ на Лимансько-Куп'янській вісі відбувається з кінця травня – початку червня 2023 року, сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері 24 Каналу. Він також пояснив, чи мають росіяни змогу активізувати наступ на Харківщину ще більше, ніж зараз.

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Розставимо крапки над "і"

На кордоні України з Бєлгородською областю перебуває понад 10-тисячне угруповання ворожих військ Бєлгород. Зараз росіяни намагаються 40 тисячами особового складу оточити та захопити маленьке місто Авдіївку.

Зазначимо, речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що загалом на Авдіївському напрямку перебувають до 40 тисяч російських військових.

12 тисяч Росія відправить для захоплення міста-мільйонника Харкова?,

– іронічно мовив Коваленко.

З урахуванням ліній оборони та рубежів, які зараз сформовані в Харківській області вздовж кордону з Росією, противнику потрібне буде угруповування понад 100 тисяч особового складу.

Як за останній тиждень можна накопичити такий ресурс? Можливо, The Telegraph мали на увазі загально Харківську область, наприклад, Куп'янський напрямок, але і тут треба розставити крапки над "і",

– зауважив військово-політичний оглядач.

Нині росіяни на Куп'янському напрямку вперлись у наші опорники й вже пів року не можуть їх пробити в районні маленького селища Синьківка, не кажучи вже про місто-мільйонник Харків.

Ситуація на Харківщині

За даними аналітиків ISW, ймовірно, російська армія не накопичила достатньо сил у Бєлгородській області для того, аби вести наступальні операції в інших частинах північної чи північно-східної Харківської області.

До того ж немає інформації про нарощування російських сил на Куп'янському напрямку, яка вказала на неминучість широкомасштабного наступу з метою просування до річки Оскіл.

Водночас у Харківські ОВА повідомили, що ворог зменшив активність штурмових дій на Куп'янському напрямку порівняно з груднем 2023 року.