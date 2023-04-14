"Туман війни" перед наступом: Світан пояснив, як реагувати на "глухий кут" на Донеччині
Збереження інформаційної тиші перед контрнаступом – правильне рішення. Таке мовчання унеможливлює російським аналітикам проводити аналіз підготовки ЗСУ до контрнаступальних дій.
Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор. За його словами, українські захисники почнуть наступ за трьох умов.
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Що таке "туман війни"
Роман Світан наголосив, що те, що спостерігається наразі – це нормально.
Перед будь-яким наступом підіймається так званий "туман війни" для того, щоб приховати реальну картину наступальних військ, напрямів, розташування сил та засобів, резервів та кінцеву мету,
– переконаний він.
На його думку, важлива саме кінцева мета, бо війна – це математика, де всі кроки детально розраховуються. Тому різна інформація про контрнаступ призначена для приховання реальних цілей.
"Вона працює на нас. Тобто вкид такого рівня інформації в інформаційне поле доводить до сивого волосся аналітиків Росії", – наголосив військовий експерт.
За його словами, вони просто не можуть нічого з'ясувати з тих даних, яких ширяться мережею.
Роман Світан розказав, чому перед контрнаступом зберігається інформаційна тиша: дивіться відео
Для контрнаступу потрібно три речі
Роман Світан переконаний, що варто правильно сприймати інформацію довкола нас.
Наступ почнеться як тільки нам дозволить 3 умови. Перша умова – наявність сил та засобів. Друга – погода, яка дуже сильно впливає на ці рухи. І третя умова – обіцянки партнерів щодо підтримки динаміки постачання нам озброєння,
– зосередив увагу він.
На його думку, важливо, не лише те, як ми почнемо контрнаступ, а й те, як ми його будемо продовжувати та як плануємо закінчувати.
Не менш важливими є погодні умови. Важливо, аби земля просохла для просування нашої колісної техніки. У період кінець квітня – початок травня, це може займати близько 5 днів.
"Злив секретних документів" про контрнаступ ЗСУ: основне
- Мережею стали шириться секретні документи, які нібито розкривають дані підготовки ЗСУ до весняного контрнаступу.
- Помічник голови Пентагона Кріс Мігер заявив, що Міністерство оборони США ще оцінює масштаби "зливу" секретної інформації. Втім, все ж у Пентагоні не відкидають думки про те, що дані були секретними.
- Аналітики CNN пояснили, що ймовірний "витік документів" змусив Пентагон обмежити доступ до певних даних.
- Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що Москва намагається різними способами зірвати український контрнаступ.
- Речник ГУР МО Андрій Юсов наголосив, що Росія робить усе, щоб дестабілізувати ситуацію не лише в інформаційному середовищі України, а й держав-членів НАТО. На його думку, це ворожа ІПСО.