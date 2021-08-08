Підірвалися на міні: в Афганістані загинули 12 членів однієї родини
8 серпня 2021 , 17:51Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс-Україна
На сході Афганістану 7 серпня на міні підірвався мікроавтобус. Внаслідок трагедії загинули 12 членів однієї родини, серед яких були й діти.
Деталі моторошної трагедії
Подія трапилася пізно ввечері 7 серпня у провінції Пактія. Відомо, що мікроавтобус підірвався на придорожній міні.
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2 пасажирам вдалося вижити – вони обійшлися травмами.
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