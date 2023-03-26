Що не день – то пожежа: у Підмосков'ї горів ще один завод
Ймовірно, росіяни не знають правил поводження з вогнем. У Росії по декілька разів на добу стаються масштабні пожежі на підприємствах.
Про чергове займання повідомили російські ЗМІ. У ніч проти 25 березня у підмосковному селищі Шаховське спалахнув склад лакофарбових виробів, передає 24 Канал.
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Росіян викурюють з домівок
Пожежа була настільки сильною, що вогонь було видно з різних частин округу. Зазначають, що склади горіли зсередини.
Жителі повідомляють, що у селищі відчувається сильний запах фарби. Площа пожежі на складі із лакофарбовими виробами становить 300 квадратних метрів.
У Підмосков'ї горить завод: дивіться відео
На відео, яке опублікували російські рятувальники, видно, що вогняна заграва охопила будівлю. Згодом стало відомо, що горіли побутівка і частково "Газель".
Станом на 4:14 вогонь загасили, постраждалих немає. Внаслідок пожежі обвалилася покрівля будівлі.
Додамо, що вдень 25 березня у Ростовській області раптово пролунав потужний вибух. Місцева влада переконує – нібито жодних надзвичайних подій не трапилося, а причину вибуху встановлюють. Подія трапилася у російському місті з дуже красномовною назвою – Азов.
Інші пожежі в Росії
- Цього ж дня масштабне полум'я охопило також російський завод "Фрегат", який спеціалізується на виробництві вторинного свинцю. Металургійний завод несподівано спалахнув у місті Воскресенськ.
- Як зазначають, масштабний вогонь охопив цех акумуляторів на вулиці Кірова. Пожежі надали другий ранг складності. Водночас зазначається, що будівля, у якій розпочалася пожежа, металокаркасна.
- За словами очевидців, у районі, де сталася пожежа, було практично неможливо дихати. Через те, що горіла виробнича металокаркасна будівля, їдкий запах поширювався по окрузі.
- А ще на день раніше у Ярославлі спалахнула триповерхова адміністративна будівля моторного заводу. Цікаво, що на цьому підприємстві виробляють двигуни для ядерного комплексу.
- Крім того, нещодавно полум'я охопило трансформаторну будку, яка розташована на будівельному майданчику поблизу ділового комплексу "Імперія" в "Москва-сіті". Що стало причиною пожежі – невідомо.