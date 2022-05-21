У Підмосков’ї спалахнула підстанція на території аерогідродинамічного інституту
На території Центрального аерогідродинамічного інституту в Підмосков'ї спалахнула пожежа. Відомо, що загорілася трансформаторна підстанція. Про постраждалих не повідомляється.
Як пишуть росЗМІ, пожежу в інституті міста Жуковський вже локалізували, проте дим досі видно.
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Чому сталася пожежа
Ймовірно, причиною пожежі стали порушення техніки безпеки під час ремонту даху. Площа пожежі становила близько 100 квадратних метрів.
Ймовірно, на даху проводилися газозварювальні роботи, стався вибух балону, що призвело до пожежі,
– повідомляють росЗМІ.
За попередніми даними, в одному з корпусів інституту горів дах. За словами іншого джерела, покрівля загорілася саме в основному корпусі ЦАГІ.
Існує загроза вибуху
У центрі міста Жуковський перекрили рух через загрозу вибуху газових балонів, що знаходяться на території Центрального аерогідродинамічного інституту.
Тим часом, очевидці повідомляють, що дим від пожежі видно на відстані 20 кілометрів. На місці події працюють пожежні.
До слова, у Росії невідомі активно підпалюють військкомати, щоб не йти воювати проти України. Станом на 19 травня вже зафіксовано щонайменше 12 випадків підпалу військкоматів.
Цікаво, що схожі інциденти – це вже тенденція у прикордонних областях Росії про постріли та пожежі повідомляють ледь не кожного дня.
Інші "неочікувані" пожежі в Росії: головне
- У російському Бєлгороді "хлопки" фіксують із 1 травня. Спершу там горіли резервуари з паливом, згодом влада регіону повідомила про пожежі у приміщеннях, які належать міноборони Росії.
- 2 травня поблизу Бєлгорода спалахнула ще одна масштабна пожежа. Після вибухів очевидці побачили величезний стовп диму. Відомо, що тоді горів склад з боєприпасами.
- Тоді ж про пожежу повідомили і на Пермському пороховому заводі. Внаслідок інциденту загинуло двоє людей.
- Вибухи у центрі Бєлгорода люди почули й 3 травня. Через гучні звуки спрацювали сигналізації автівок. 11 травня жителі Бєлгородської області спостерігали за ще однією пожежею. Очевидці публікували фото масштабних займань.
- 15 травня пожежі зафіксували у Ростовській області – горів завод з виробництва джинсів. Пожежа площею 250 квадратних метрів охопила виробничу будівлю компанії Gloria Jeans у місті Шахти. До ліквідації залучали 58 пожежників та 17 одиниць техніки.
- 16 травня повідомили про пожежу в одному з великих бізнес-центрів Москви. Коли на місце події приїхали пожежники, вогонь поширився на площу 30 квадратних метрів.
- 17 травня у Новосибірській області Росії зайнявся завод, який займається виготовленням виробів з поліетилену. Горіли як і офісні приміщення, так і виробничі потужності та склади.
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