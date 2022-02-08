Підозрюваний у хабарництві нардеп Юрченко скористався "подарунком" ВАКС і полетів у Домінікану

Перед Новим роком Вищий антикорупційний суд не продовжив частину обов'язків нардепу Олександру Юрченку в справі про хабарництво. Тож він відправився на відпочинок.

Про це повідомив журналіст Олег Новіков, посилаючись на власні джерела. Він нагадав, що 30 грудня суд поклав на Юрченка тільки один обов'язок – не спілкуватися зі свідками та експертами щодо обставин справи.

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Як підозрюваному вдалось виїхати

За моїми даними, 4 лютого нардеп Юрченко вилетів на відпочинок у Домінікану не сам. Сподіваюсь, до 9 березня він повернеться в Україну, бо на ту дату призначене наступне засідання,

– написав журналіст.

За словами Новікова, 30 грудня суд за дивних обставин не встиг продовжити обов'язки нардепу. Тому йому не потрібно прибувати за викликом слідчого, прокурора чи суду, а також здати закордонний паспорт.

Справа Юрченка: що відомо

Національне антикорупційне бюро України 15 вересня оприлюднило відео. На ньому детектив під прикриттям передає 13 тисяч доларів помічнику Юрченка, який він, ймовірно, мав передати їх своєму керівнику.

Зазначається, що гроші Юрченку нібито заплатили за внесення змін у законодавство про побутові відходи. Пізніше мали додати ще 200 тисяч доларів.

Після оприлюднення відео в Офісі генпрокурора заявили, що інформація про причетність нардепа Юрченка до хабарництва – провокативна. Крім того, вони не отримували матеріалів у цій справі. Однак 17 вересня Ірина Венедіктова повідомила, що підозру таки підписала.

Вищий антикорупційний суд 21 вересня взяв нардепа під варту із можливістю внесення застави у 3 мільйони гривень. За нього її внесли, тож він вийшов під зобов'язання.

ВАКС 30 грудня послабив обов'язки нардепу Юрченку. За їх умовами він зміг повернути собі закордонний паспорт і спілкуватися з іншим обвинуваченим.

Крім того, 2 лютого ВАКС провів засідання в справі нардепа. Судді досліджували відео та аудіо першої зустрічі Юрченка, його помічника Івана Фіщенка та детектива під прикриттям.

Повний текст публікації

Нардеп Юрченко полетів в Домінікану. Пам'ятаєте передноворічний "подарунок" Вищого антикорупційного суду народному депутату Олександру Юрченку? 30 грудня ВАКС поклав на депутата лише один обов'язок – не спілкуватися зі свідками та експертами щодо обставин справи. До цього за дивних обставин суд не встиг вчасно продовжити обов'язки, де, зокрема, була здача закордонних паспортів.

Тож, за моїми даними, 4 лютого нардеп Юрченко вилетів на відпочинок у Домінікану, не сам. Сподіваюсь, до 9 березня він повернеться в Україну, бо на ту дату призначене наступне засідання.

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