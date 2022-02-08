Підозрюваний у хабарництві нардеп Юрченко скористався "подарунком" ВАКС і полетів у Домінікану
Перед Новим роком Вищий антикорупційний суд не продовжив частину обов'язків нардепу Олександру Юрченку в справі про хабарництво. Тож він відправився на відпочинок.
Про це повідомив журналіст Олег Новіков, посилаючись на власні джерела. Він нагадав, що 30 грудня суд поклав на Юрченка тільки один обов'язок – не спілкуватися зі свідками та експертами щодо обставин справи.
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Як підозрюваному вдалось виїхати
За моїми даними, 4 лютого нардеп Юрченко вилетів на відпочинок у Домінікану не сам. Сподіваюсь, до 9 березня він повернеться в Україну, бо на ту дату призначене наступне засідання,
– написав журналіст.
За словами Новікова, 30 грудня суд за дивних обставин не встиг продовжити обов'язки нардепу. Тому йому не потрібно прибувати за викликом слідчого, прокурора чи суду, а також здати закордонний паспорт.
Справа Юрченка: що відомо
- Національне антикорупційне бюро України 15 вересня оприлюднило відео. На ньому детектив під прикриттям передає 13 тисяч доларів помічнику Юрченка, який він, ймовірно, мав передати їх своєму керівнику.
- Зазначається, що гроші Юрченку нібито заплатили за внесення змін у законодавство про побутові відходи. Пізніше мали додати ще 200 тисяч доларів.
- Після оприлюднення відео в Офісі генпрокурора заявили, що інформація про причетність нардепа Юрченка до хабарництва – провокативна. Крім того, вони не отримували матеріалів у цій справі. Однак 17 вересня Ірина Венедіктова повідомила, що підозру таки підписала.
- Вищий антикорупційний суд 21 вересня взяв нардепа під варту із можливістю внесення застави у 3 мільйони гривень. За нього її внесли, тож він вийшов під зобов'язання.
- ВАКС 30 грудня послабив обов'язки нардепу Юрченку. За їх умовами він зміг повернути собі закордонний паспорт і спілкуватися з іншим обвинуваченим.
- Крім того, 2 лютого ВАКС провів засідання в справі нардепа. Судді досліджували відео та аудіо першої зустрічі Юрченка, його помічника Івана Фіщенка та детектива під прикриттям.
Повний текст публікації
Нардеп Юрченко полетів в Домінікану. Пам'ятаєте передноворічний "подарунок" Вищого антикорупційного суду народному депутату Олександру Юрченку? 30 грудня ВАКС поклав на депутата лише один обов'язок – не спілкуватися зі свідками та експертами щодо обставин справи. До цього за дивних обставин суд не встиг вчасно продовжити обов'язки, де, зокрема, була здача закордонних паспортів.
Тож, за моїми даними, 4 лютого нардеп Юрченко вилетів на відпочинок у Домінікану, не сам. Сподіваюсь, до 9 березня він повернеться в Україну, бо на ту дату призначене наступне засідання.
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