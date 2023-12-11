Підпал чи випадковість: розглядають версії причин займання меморіалу загиблим у Дніпрі

Днями стало відомо, що у Дніпрі горів "народний меморіал" жертвам російської атаки в січні минулого року. Правоохоронці займаються розслідуванням.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та начальник Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Олександр Ганжа зустрілись для того, аби обговорити інцидент із меморіалом навпроти знищеної будівлі. За словами Лисака, обговорювали, чи був це навмисний підпал, чи випадковість.

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Розглядають обидві версії

Правоохоронці розбираються в обставинах події. раніше вони повідомляли, що у слідства є дві версії подій: випадковість та підпал. наразі робота триває в обох напрямках.

Розглядають обидві версії. Ситуацію тримаю на контролі,

– наголосили в ОВА.

Водночас люди продовжують приносити іграшки та інші речі на згадку про тих, чиє життя забрала російська ракета 14 січня 2023 року.

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