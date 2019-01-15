Підпал Києво-Печерської Лаври: що потрібно знати про пожежу у заповіднику

Поліція затримала підозрюваного в підпалі будівлі Києво-Печерської лаври. У тому що сталось на території православної святині та чому важливо уважно ставитись до подібних ситуацій – розбирались журналісти 24 каналу.

Що сталось у Києво-Печерській Лаврі?

Пожежа. Над тим, аби загасити вогонь, працювали 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 44 пожежники.

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За кілька годин пожежа була ліквідована. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Вогнем було пошкоджено близько 400 квадратних метрів.

Де виникла пожежа?

У будівлі, яка розташована під номером 23 по вулиці Лаврській. Рятувальники пояснили, що будівля "належить до монастирського комплексу Києво-Печерської лаври". Представники УПЦ МП, у свою чергу запевняли, що будівля відноситься до Києво-Печерського історико-культурного заповідника, а не до монастирського комплексу. У заповіднику ж заявили, що будівля належить церкві.

Пізніше в УПЦ МП все ж визнали, що будівля, в якій 14 січня сталася пожежа, хоча і перебуває на балансі музею-заповідника Києво-Печерської лаври, кілька років тому була передана монастирю. Останні шість років була законсервована, оскільки шукали гроші для її ремонту. Раніше у цьому приміщенні розташовувалася Клініка вертеброревітології, яка зараз, згідно із інформацією на сайті, змінила свою адресу.

Пожежа почалася в одній з кімнат на другому поверсі будівлі із подальшим розповсюдженням вогню на дах. Для того, аби добратись до осередку загоряння, пожежникам довелось зняти частину даху. У ДСНС також повідомили, що внаслідок пожежі стався частковий обвал дерев'яного перекриття між другим поверхом і дахом будівлі.

Що спричинило загорання?

Підпал.

Пізніше у коментарі російським ЗМІ представник УПЦ МП, глава інформаційно-просвітницького відділу церкви архієпископ Климент заявив, що невідомий чоловік проник в будівлю монастирського комплексу Києво-Печерської лаври перед тим, як там почалася пожежа.

Хто організував підпал?

За даними поліції – 24-річний чоловік без постійного місця проживання. Перебуваючи у стані сп’яніння, він підпалив матраци, які були у будівлі. Його вже затримали. Встановлено, що мотиви злочину не пов’язані з релігійними переконаннями. Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 194 ККУ ("Умисне знищення або пошкодження майна"). За підпал йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Чому це важливо?

Тому що ідеться не лише про події розгортаються на території найдавнішого монастиря на території України. Ідеться про унікальну пам’ятку культури, внесену до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Більше того, ідеться про місце, де зберігаються унікальні цінності у великій кількості. І остання ревізія Міністерства культури, яка перевіряла наявність та стан цінностей в Києво-Печерській лаврі, не змогла встановити місцеперебування десяти предметів, які становлять культурну цінність. Тут також важливо пам’ятати, що дуже часто значна культурна цінність предметів може легко конвертуватись у найбільш міцні світові валюти.

Представники Українського товариства охорони пам’яток історії та культури кажуть, що під час інвентаризації цінностей у Києво-Печерській лаврі не знайшли вісім ікон 19-го століття, дерев’яний потир та хрест. Про їхню точну цінність наразі нічого не відомо. За такого контексту будь-які події, які відбуваються на території Лаври цілком виправдано привертають широку увагу. Тому що, як правило, саме на надзвичайні ситуації легше за все списати нестачу чогось.

У том числі – цінностей. Втім, як виходить зі слів поліції, зараз цієї спокуси вдалось уникнути – після того, як пожежу загасили, було проведено огляд місця події, у результаті якого не встановлено пошкоджень будь-яких церковних цінностей.

Прискіпливо розбиратись у подробицях подібних ситуацій важливо ще з однієї причини. Тема надання Православній церкві України Томосу про автокефалію стала однією із ключових для маніпуляцій у російсько-українській інформаційній війні. Відтак, всі надзвичайні ситуації на території українських церков можуть бути використані для розпалення релігійних конфліктів.

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