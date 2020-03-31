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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Підприємство Бахматюка виділило кошти на боротьбу з коронавірусом на Херсонщині

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      На невідкладні заходи із запобігання можливому поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в Бериславському районі Херсонської області виділяє кошти не лише місцева влада, а й підприємства.

      Так підприємство "ЮТС-Агропродукт", що входить до складу агрохолдингу "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка, на підтримку місцевих медичних закладів виділило суму в 200 000 грн.

      Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на газету "Новий день". Кошти, виділені "Укрлендфармінгом", підуть на термінове придбання витратних матеріалів для діагностики гострих вірусних захворювань, обладнання, засобів індивідуального захисту, транспортування хворих, проведення поточного ремонту кисневої системи інфекційного відділення ЦРЛ та інші потреби.

      Ми отримали фінансову допомогу від благодійників. 200 тисяч грн надало ТОВ "ЮТС-Агропродукт" і 150 тис. грн. – Благодійний фонд Ігоря Колихаєва. Ми їм дуже вдячні, і сподіваємось, що інші підприємці також підтягнуться і підтримають нас у цей непростий час,
      – розповів директор Бериславської ЦРЛ Север’ян Кардава.

      В пресслужбі агрохолдингу "Укрлендфармінг" прокоментували, що таку допомогу підприємства "Укрлендфармінг" надають місцевим лікарням у багатьох регіонах України. Медичні заклади звертаються до підприємств агрохолдингу по допомогу у придбанні спеціалізованого лабораторного обладнання для проведення аналізів, дезинфікаторів, апаратів штучної вентиляції легень, ультразвукових інгаляторів, засобів індивідуального захисту для лікарів та витратних матеріалів.

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Укрлендфармінг Олег Бахматюк
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