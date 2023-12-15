На Закарпатті депутат підірвав гранати на сесії сільради: ОВА терміново скликає Раду оборони

У Керецьківській громаді 15 грудня депутат Сергій Батрин кинув бойові гранати в сесійну залу, коли там відбувалося засідання. Внаслідок інциденту кілька десятків людей зазнали поранень.

На інцидент уже також встигли відреагувати й у Закарпатській ОВА. Там зазначили, що вже скликали Раду оборони області.

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У Закарпатській ОВА відреагували на інцидент з підривом гранат

Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита зазначив, що у результаті вибуху поранень зазнали 26 депутатів та працівників сільської ради. За його словами, всіх травмованих невідкладно доправили до медичних закладів, де їм надають всю необхідну допомогу.

"Департамент охорони здоров'я ОВА отримав доручення організувати лікування постраждалих від вибуху, забезпечити їх всіма необхідними медичними засобами, організувати роботу із сім'ями поранених", – написав він.

Микита також зауважив, що вже розпочато кримінальне провадження й з'ясовуються обставини вчинення злочину. Крім того, нове рішення щодо інциденту вже ухвалили й у Закарпатській ОВА.

Скликано термінове засідання Ради оборони області для прийняття невідкладних оперативних рішень,

– сказав Віктор Микита.

Депутат підірвав гранату у сільраді