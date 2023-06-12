Ні води, ні їжі – ми чекаємо на Україну: емоційна розмова з жінкою з окупованої Херсонщини

Росіяни підло спланували підрив Каховської ГЕС, наплювавши на життя людей – як і завжди. Жителі окупованого лівобережжя Херсонщини впевнені у свідомому геноциді Росії проти них. Вони тримаються та чекають на Збройні Сили України.

24 Канал поспілкувався з жінкою, яка перебуває на лівому березі Херсонщини та на власні очі бачить усі жахи геноциду, які скоїла Росія. Дані українки залишились анонімними задля безпеки.

Дивіться також Слідом за Каховською ГЕС росіяни підірвали дамбу на Запоріжжі: наскільки серйозні наслідки

Евакуація та підступний план Росії

Що ви можете розповісти про евакуацію? Яка ситуацію на лівому березі Херсонщини нині?

Дуже тяжко і критично в Олешках. З міркувань безпеки я не називатиму своє ім`я. Люди, які перебувають в окупації, зрозуміють мене. Місяць окупації не зрівняється з тим, що переживають зараз Олешки, Гола Пристань та інші населені пункти.

Ми вважаємо, що це спрямований геноцид проти людей, які перебувають на лівому березі.

Ніякий Червоний Хрест чи ООН… Якщо хтось і рятується, то це тільки (завдяки – 24 Канал) місцевим волонтерам, людям… Вони самі рятують свої життя, тварин та усе, що можна врятувати.

В Олешках є місце, куди не підступила вода. Туди люди самі все звозили човнами. Їхнє (окупаційне – 24 Канал) "МНС" – воно лише грабує те, що ще не пограбувало.

Напередодні підриву ГЕС окупанти покрали усі човни, забрали у людей примусово.

З моїх міркувань, це було все сплановано. Вони знали, що робитимуть. Вони не змогли нас убити й закатувати, тому тепер хочуть нас потопити.

Вони навіть не оголошують евакуацію? Була інформація, що окупанти нібито дозволять виїхати людям з російськими паспортами.

Хаос, повний хаос. Інформації купа, але незрозуміло, де правда. З тими, кого вивозили в перші дні, немає зв'язку. Тим, яких евакуювали на Раденськ, пропонують їхати у бік Скадовська. Однак кажуть, що там зупиняють людей і повертають назад, бо Олешки закривають на 40 діб через карантин. Я не знаю, що буде далі.

Я своїх рідних змогла евакуювати на правий берег. Зараз інформація в мене лише така, більше я сказати не можу. Придумувати не можу. Росіянам ніхто не вірить. Їм ніхто не вірить.

Трупи людей повсюди

Україна шукає шляхи порятунку жителів тимчасово окупованих територій. Влада звернулася до ООН, Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій із закликом негайно втрутитися, адже людей просто кинули на загибель.

Місцевий волонтер повідомляв, що вода починає сходити, і видно тіла багатьох людей, які затонули. Вони не змогли евакуюватися, окупанти і не намагались їх врятувати.

Це правда. 9 червня українські чоловіки змогли дістатися селища Праві Солонці. Коли вони зайшли туди – не змогли розмовляти без сліз.

Люди лежали вже мертві на дахах своїх домівок. Це правда. (Жінка не стримала емоцій та заплакала – 24 Канал).

Літні люди, які не змогли вибратися на дах – їхні тіла плавають просто в хатах. І скільки їх таких – ніхто не знає.

Сальдо записував цинічне відео, мовляв, все в порядку. Однак люди тонуть у воді. Пропаганда показує, що начебто триває евакуація. Вони когось взагалі евакуюють, чи лише колаборантів, які співпрацюють з ворогом?

Було багато різної інформації. Спочатку, що ніби евакуюють лише з російськими паспортами, потім – нібито тільки дітей і жінок. З того, що ми бачимо – все відбувається хаотично. Хтось каже, що перших людей, яких вивезли – позакривали в Залізному Порту і Скадовську та не випускають, не дають зв'язку.

Людей, яких привозять до Скадовська, зустрічають там ФСБшники. Їм видають по 10 тисяч рублів, потім проводять розмови з ними. Деякі кажуть, що рвуть українські паспорти і дають їхні папірці. Чи правда це – стверджувати не можу, адже зв'язку з цими людьми просто немає.

Багато трупів, які плавають – це їхні солдати (російські – 24 Канал) також. Люди, які 7 червня плавали і забирали трупи наших людей – вони підтверджували це.

Можливо, Росія й тому так тримає Олешки. Вона розуміє, скільки там страху і біди. Вони не хочуть, щоб світ це побачив і почув. Вони так роблять завжди.

Жінка з лівобережжя Херсонщини розповіла про жахи геноциду: дивіться відео

Потрібна їжа і вода

Чи сходить вже вода?

Вода сходить. Однак вчора була злива, і в найбільш постраждалих районах – Хуторище, Рибгосп – там вода стоїть до 2,5 метрів. Те, що біля річки – ще під водою.

Чого вам не вистачає? Як ми можемо допомогти? Можливо, буде змогла отримати допомогу з правого берега.

Води, їжі… Очищення. Ті свердловини, які були – їх не можна використовувати. Коли впаде вода, то буде страшна проблема. Там немає що пити і їсти, все затоплено. Водночас люди, які змогли вискочити (з будинків – 24 Канал) – вибігли просто у трусах.

Реальних історій дуже багато, навіть у мережі можна прочитати.

"Ми чекаємо на Україну"

Ми з вами. Сподіваємось на найшвидшу можливість допомогти лівому берегу Херсонщини.

Лівобережжя так страждає, тому що ми любимо Україну і всім серцем чекаємо її, вони (росіяни – 24 Канал) нас знищують за це.

Ми хочемо чути від України, що лівий берег з вами. Ми з вами. У нас далеко не всі колаборанти, які співпрацюють з окупантом. Ми чекали і досі чекаємо. Ми дуже сподіваємось, що скоро зустрінемось.

Підрив Каховської ГЕС: жахливі наслідки