Руки не опускаються, злість посилюється: боєць ЗСУ відреагував на підрив Каховської ГЕС

В ніч на 6 червня Росія підступно підірвала Каховську ГЕС. Окупанти точно отримають відплату за такі дії.

Про це 24 Каналу розповів командир роти батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії Євген Оропай. За його словами, хоч підрив Каховської ГЕС – сумна подія, але моральний дух в українських військових на високому рівні.

До теми Україна скликає Радбез, триває евакуація: головне про підрив Росією Каховської ГЕС

Будемо і надалі нещадно знищувати окупантів

Як наголосив Оропай, українські військові знищували, знищують і будуть знищувати російських окупантів. Ненависть до загарбників – на найвищому рівні.

Жодні негативні події цього не змінять, а лише посилять це відчуття. Руки не опускаються, а злість на ворога лише посилюється.

Моральний дух на високому рівні. Думаю, що Росію можна нескінченно ненавидіти. Вона вкотре показує, що є країною-терористом. Там постійно шукають виправдання. Цього разу теж брешуть, що це не вони підірвали Каховську ГЕС,

– зауважив військовий.

Дивіться розмову з Євгеном Оропаєм на ютубі 24 Каналу

Поведінка Росія є абсолютно неадекватною. Зрозуміло, що саме окупанти знищили Каховську ГЕС, адже вже упродовж тривалого часу її контролювали.

Впевнений, що мої побратими та усі військові мене підтримають. В нас є одна злість – на окупанта. Не треба зараз розфокусовуватися. Ми робимо все можливе, щоб ворог не прийшов і не панував на нашій землі, де живуть наші діти та сім'ї,

– наголосив військовий.

Підрив Каховської ГЕС: коротко

В ніч на 6 червня російські загарбники підступно підірвали Каховську ГЕС. Відомо, що деяку територію Херсонщини вже підтопило. До прикладу, в Новій Каховці плавали лебеді.

Україна скликає Радбез ООН та очікує оцінки російського теракту від МАГАТЕ та ЄС. Росія має відповісти за свій черговий воєнний злочин.

Натомість окупанти також скликають Радбез ООН та нахабно звинувачують у всьому Україну.