Путін взяв на себе функцію диявола, – політтехнолог про підрив Росією Каховської ГЕС
Росія 6 червня підірвала Каховську ГЕС. Терористичні дії Росії не викликали різкої реакції від міжнародних спільнот. Україні потрібно спрямувати усі зусилля, аби пояснити світу: країна-агресорка готова влаштовувати екологічні катастрофи, які загрожуватимуть всьому світу.
Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Марат Гельман. За його словами, тільки ізоляція путінського режиму може врятувати світ від нових екологічних катастроф.
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Завдання України – показати масштаб
Марат Гельман переконаний, що Україна повинна показати усьому світу масштаб катастрофи на Каховській ГЕС. Він припустив, що для цього можна залучити не посадовців, а вчених.
Путін взяв на себе функцію диявола. Потрібно говорити, що його треба зупинити. Я не дипломат, але спрямував би усі зусилля до країн, які підтримують Путіна або зберігають нейтралітет. Керівництво цих держав повинно зрозуміти, що тільки абсолютна ізоляція може врятувати планету від Путіна,
– наголосив він.
Політтехнолог додав, що світу потрібно пояснювати: мовиться не лише про порятунок України, а всього світу. Російський диктатор Владімір Путін може спричинити нову екологічну катастрофу.
Гельман про підрив Каховської ГЕС: дивіться відео
Підрив Каховської ГЕС: головне
- Через підрив Каховської ГЕС кілька населених пунктів опинилися у воді, виникли екологічна та гуманітарна катастрофа у Херсонській області.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, що підрив Каховської дамби, на думку російських окупантів, мав нібито зупинити звільнення тимчасово окупованих Росією українських територій.
- У міністерстві енергетики заявили, що теракт на Каховській ГЕС вплине на рівень води на інших українських гідроелектростанціях. Тому може виникнути дисбаланс в енергосистемі.
- Генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота розповів, що нову Каховську ГЕС побудують на тому ж місці вже після деокупації.