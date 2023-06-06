Китай матиме подвійну позицію: як Пекін відреагує на підрив Каховської ГЕС

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС, який призвів до екологічної катастрофи, може вплинути на ставлення Китаю до Росії та на його позицію стосовно "мирних переговорів".

Про це 24 Каналу розповів політичний і громадський діяч зі США Юрій Рашкін. Він зауважив, що позиція Китаю в цьому питанні буде передбачуваною: вкотре спробувати посадити Україну за стіл переговорів з країною-агресоркою.

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Загроза, якої потрібно позбутися

З одного боку Пекін буде демонструвати, що він не має жодного відношення до підриву Каховської ГЕС, мовляв, наші "руки чисті".

Водночас Китай може акцентувати увагу на тому, що з цим "небезпечним Путіним" потрібно якнайшвидше домовлятися. Тим більш, що вони попереджали, що з Росією потрібно сісти за стіл переговорів, інакше Путін ще щось жахливе зробить,

– припустив політичний діяч з США.

Це цілком очікувана логіка Пекіна. Однак Путін – це загроза, з якою не потрібно домовлятися, а якої потрібно позбутися.

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Тому ані переговори з Путіним, як пропонує Китай, ані "фальшивий" мир, який нібито з ним потрібно укласти, це все не має сенсу. Адже в кінцевому результаті, на думку громадського діяча, саме українці будуть вирішувати, який результат закінчення війни вважати перемогою.

"Тому спроби Китаю зупинити війну в той момент, коли Путін є найслабшим, загнаним в кут, є передбачуваним кроком китайської дипломатії. Але це не призведе до результатів, на які сподівається Москва та Пекін. Війна не зупиниться через цю екологічну та терористичну катастрофу", – впевнений Юрій Рашкін.

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Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило про руйнування Каховської ГЕС, які відбулось внаслідок її підриву росіянами.

Після катастрофи вода почала підтоплювати населені пункти довкола ГЕС і зокрема Херсон. Почалась евакуація місцевих жителів. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів.

Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО з приводу підриву Каховської ГЕС, а також звинуватив Росію у тероризмі. Глава ОПУ Андрій Єрмак наголосив, що через дії окупантів опинилась в небезпеці ЗАЕС.

Пізніше рух "Атеш" оголосив, що у Каховську ГЕС підірвав 1 батальйон 205 мотострілецької бригади з міста Будьонновськ Ставропольського краю.

Також Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН з приводу підриву Каховської ГЕС. А міністерство закордонних справ закликало G7 та ЄС оголосити новий пакет санкцій проти Росії.

Начальник Херсонської МВА Роман Морочко повідомив, що з Херсона евакуювали понад 600 громадян. З них 132 особи перебувають в лікарні, а 22 людини – в гуманітарних штабах. Ще 43 особи виїхали з міста потягом, а 109 – автобусом до різних міст України.