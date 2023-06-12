В магазинах й квартирах все зіпсовано: яка найголовніша зараз проблема в Херсоні

У Херсоні почала сходити вода після теракту росіян на Каховській ГЕС. Корабельна площа вже повністю вільна від води. Але ситуація залишається складною. Прибережні зони ще досі затоплені. Багато херсонців не можуть потрапити до власних квартир, оскільки вода ще повністю не зійшла.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Херсона Марина Савченко. Вона наголосила яка наразі ситуація безпосередньо в області.

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Вода потроху відходить

Вода ще залишається у мікрорайоні Шуменський, відзначила журналістка. Там затоплені підвали і люди просять місцеву владу відкачати її. Утім, кількість затоплених будинків значно перевищує кількісну наявність помп, тому фізично це зробити неможливо. Ба більше – всі будинки буде обстежувати спеціальна комісія на предмет їхньої придатності для проживання.

Зараз у Херсоні розпочинається все страшно найцікавіше, коли відходить вода і люди заходять у свої помешкання, магазини і розуміють, що все зіпсоване. Сьогодні бачили як люди увесь день викидають зіпсований товар, бо не встигли його вивезти – нічого не залишилося,

– розповіла Савченко.

Також у місті проблеми з питною водою. За її словами, лабораторні показники начебто в нормі, але пити її не рекомендують. Тому всі містяни стоять у чергах біля волонтерських штабів.

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Проблеми в регіоні

Складна ситуація в Білозерці, що за декілька десятків кілометрів від Херсона. Там досі вода тримається на рівні близько 2 метрів і звідти волонтери евакуюють людей.

"На Лівому березі ситуація патова і вона ще довго буде такою. Надходять сигнали про дуже багато зниклих безвісти. Люди пишуть, що не можуть знайти родичів, які не виходять на зв'язок після 6 червня. Ми відчуємо масштаби трагедії, коли відійде вода і побачимо скільки людей забрав цей злочин окупантів", – додала журналістка.

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