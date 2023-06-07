Колаборантів ніхто не попереджав, – Соболевський про дії окупантів на затопленій Херсонщині

Напередодні російські війська підірвали Каховську ГЕС. На щастя, на правому березі Херсонщини – не найгірший сценарій.

Рівень води не підвищується, кількість людей, які потребують допомоги й евакуації не збільшується. Близько 20 населених пунктів або суттєво, або частково пошкоджені внаслідок підтоплення. Про це 24 Каналу сказав заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

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На правому березі Херсонщини вдалося оперативно розпочати евакуацію людей, уникнувши численних жертв.

"Я дуже дякую голові нашої обласної військової адміністрації Олександру Прокудіну, всій команді, ДСНС, поліції, шаленій кількості волонтерів та організацій, які дуже швидко долучилися до допомоги херсонцям. Усе це було дуже швидко організовано. На щастя, у нас немає зараз трагічних втрат людей від цих наслідків", – наголосив Соболевський.

Людей кинули напризволяще

На лівому березі – зовсім інша ситуація. Людей просто залишили напризволяще.

"Ми воюємо не з людьми. Це істоти, які живуть в якомусь іншому вимірі", – сказав Соболевський.

Так, люди сиділи на дахах будинків, їм ніхто не надавав допомогу. Крім того, загарбники не давали можливість волонтерам рятувати постраждалих. Було декілька випадків, коли росіяни вимагали грошей, щоб дозволити нашими людям на човнах рятувати інших.

Їм не лише не допомагали вирішити це питання, там були постійні перешкоди, щоб врятуватися самостійно. Є випадки, коли людей не випускали на блокпостах, адже вони не мають російського паспорта. Окупантів не цікавлять життя наших людей, щоб вони не розповідали у своїй пропаганді,

– констатував заступник голови Херсонської облради.

Крім того, через рельєф там значно більше підтоплення. Це стосується Нової Каховки, Олешок та інших населених пунктів.

"Головне – це ставлення до людей і доступ гуманітарних ресурсів до них. Цього там зараз немає", – зазначив Соболевський.

Місцевих колаборантів про теракт ніхто не попереджав, їх нікуди не вивозили. Однак є інформація, що близько 2 ночі росіяни залишили свої позиції. Черговий доказ, що це була спланована акція.

"В деяких населених пунктах колаборанти виїхали. Росіяни повернули їх назад, аби ті вдавали, що усе добре, підтримували нормальний моральний стан громади. Їх повернули не займатися евакуацією й рятувати людей, а потрібна була картинка, що все контрольовано", – пояснив заступник голови облради.

Як допомогти людям

Наразі допомогою постраждалим системно займається обласна військова адміністрація. Саме там володіють усіма актуальними потребами населених пунктів, вони здійснюють комунікацію з основними донорами та іншими організаціями, як і дуже допомагають.

За словами Соболевського, є велика проблема з бутильованої водою. Є розуміння, що така ситуація зберігатиметься ще тривалий час.

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