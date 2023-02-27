Це вже не просто ляпас: чому Росія та Білорусь не коментують вибух у Мачулищах

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили про підрив російського розвідувального літака А-50У на аеродромі "Мачулищі" білоруськими партизанами. Проте ні Білорусь, ні в Росія цей інцидент не коментує.

Політолог Валентин Гладких вважає, що офіційних заяв з білоруського та російського боку немає, тому що для них це дуже болісний момент. Про це він розповів 24 Каналу.

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Головне – результат

Він нагадав, що така сама історія була на аеродромі в Енгельсі в Росії, де базувалась стратегічна авіація окупантів.

Потім туди щось прилітає і щось вибухає. І ми розуміємо, що це не просто ляпас, а це дуже чіткий сигнал, що сьогодні зона досяжності для партизанів, сил спеціальних операцій чи "українського Моссаду" значно збільшилась,

– наголосив політолог.

Він також згадав слова очільника СБУ Василя Малюка, який зазначив, що "бавовна" в Росії була, є і буде, причому ставати її буде дедалі більше".

"Цей інцидент з того розряду, який нам не треба афішувати – ми ж не є піар-агенцією. Головне – результат", – зауважив Гладких.

Росіяни глибоко помиляються

За його словами, росіяни нехай замислюються над тим, чи достатньо вони мають інструментів для того, щоб захистити свої військові об'єкти.

Також політолог нагадав про дискусію щодо того, чи є законними цілями військові об'єкти на території Росії та Білорусі, з яких росіяни завдають удари по Україні.

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На його думку, якщо росіяни думають, що зі своєї території будуть гатити по Україні і залишаться абсолютно безкарними, вони глибоко помиляються. І для того, щоб розв'язувати цю проблему не обов'язково використовувати сучасні види озброєнь, які ми отримуємо від наших західних партнерів для асиметричних відповідей.

"У нас для асиметричних відповідей є "бойові гусаки", "комари, які втекли з біолабораторій і знищують російських окупантів", а можливо це їх наздогнала кара небесна", – припустив Валентин Гладких.

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