Підробки та кримінал: як кандидати в нардепи борються за голоси виборців

Депутати не захотіли скасовувати "мажоритарку". Адже, мабуть, чітко розуміли: за вдалого підходу вона гарантуватиме місце у новій Верховній Раді. Тож як тільки стало відомо про дату парламентських виборів, кандидати наввипередки почали засівати округи, щоб здобути підтримку українців. Подекуди ці методи переходять межі здорового глузду та навіть закону.

Як користуються популярністю чужих політсил

На Дніпропетровщині, наприклад, деякі кандидати взялися створювати справжні підробки. Пам'ятаєте, наприкінці 1990-х та й навіть на початку 2000-х на ринках продавалися спортивні костюми та кросівки під відомий бренд? Банальні китайські підробки.

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А у фірмовій назві змінювалася лише одна чи дві літери. Недосвідчений покупець радів, що за малі гроші купив фірмову річ. Така сама історія відбувається й з кандидатами по мажоритарці.

Ймовірний кандидат Бестамбаєв Олімбег – дніпровський бізнесмен, який займається продажем автозапчастин, напевно, надумав будувати політичну кар'єру. Тепер він дивиться з бігбордів на містян та обіцяє, що він – "справжній слуга для народу".

Стилістика плакату та кольорова гама один в один збігаються із тими, що використовують у своїй кампанії кандидати від пропрезидентської партії. Але там зрікаються такого кандидата.

Тож очевидно, що на меті пана Бестамбаєва – взяти електорат на хвилі популярності "Слуги народу". А раптом підробки ніхто не помітить?



Плакат у місті Новомосковськ, 38 виборчий округ

Щоправда, у переддень до завершення подачі документів для реєстрації в ЦВК плакати Бестамбаєва хтось облив чорною та червоною фарбою. А його прізвище в списках кандидатів з-поміж восьми претендентів так і не з'явилося.

Політична боротьба на Житомирщині

Куди серйозніші події відбулися у Житомирській області: там ледь не підірвали нафтобазу в Коростені. Вночі невідомі закинули під місткості з бензином три гранати.

Лише дивом обійшлося без масштабної пожежі та постраждалих. Власник нафтобази Володимир Петренко зробив припущення, що причиною є політика та затята боротьба на окрузі за електорат. По цьому округу ЦВК зареєструвала чотирьох кандидатів.

Схоже, що найбільша боротьба виникла між Володимиром Арешонковим, який вже минулого скликання пройшов по цьому округу в Раду та Сергієм Пашинським – теж не новачком у парламенті, який цього разу вирішив спробувати свої сили по мажоритарці.



Володимир Арешонков



Сергій Пашинський​

Ще півтора року тому Пашинський активізував діяльність свого благодійного фонду та активно почав засівати округ: пенсіонерам – продуктові набори з маслом та гречкою, дітям – цукерки й канцелярські набори на свята.

Містяни підтвердили, що постійно отримують подарунки від кандидата, і їм це подобається. Юридично кваліфікувати це як підкуп надзвичайно складно, адже подарунки офіційно називають благодійною допомогою від благодійного фонду імені самого депутата.

А на днях між суперниками по округу Пашинським та Арешонковим навіть стався конфлікт. На свято дня села в Ушомирах, на якому виступав перед виборцями Арешонков, несподівано завітали представники благодійного фонду Пашинського із тортом та морозивом.

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Через неузгодженість благодійників попросили свято покинути, чим ті надзвичайно обурились та поскаржились на організаторів свята у мережі.



Подарунок для селян від Пашинського

Голова Ушомирської ОТГ Людмила Мала була змушена виправдовуватись, мовляв непорозуміння сталося через те, що сценарій свята давно був узгоджений і традиційно він проходив за підтримки місцевого депутата-мажоритарника Арешонкова.

А от спонсором заходу виступив якраз власник нафтобази Володимир Петренко, його компанія також закупила солодощі для відвідувачів. Тож стався конфуз – кандидати не поділили електорат.

Збіг чи ні, та вже через добу на нафтобазу Петренка закинули три гранати. Той припускає, що це – помста та залякування з боку політичних опонентів й в такий спосіб йому пропонують відмовитись від підтримки Арешонкова.

Здобути 100-відсоткових доказів щодо своїх підозр Петренкові поки не вдалося. Поліція кволо розслідує напад, адже вибуху не сталося. Тож як-то кажуть "немає тіла – немає діла".

До речі, це вже не перший замах на бізнес та самого Петренка. Рік тому гранати кидали спочатку в його бензовози, потім у будинок: снаряд прошив дах і дивом ніхто не постраждав.



Дах будинку Петренка після того, як туди влучив снаряд



На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав

А у жовтні банда тітушок атакувала нафтобазу, відбитися вдалося власними силами. І ось напередодні – три гранати під цистерни із паливом. За жодним із цих фактів поліція не завершила слідство та не знайшла винних.

Вибори – надзвичайно важкий період для країни. Ми традиційно знаємо, що кандидати робитимуть все, що завгодно: видавати себе за тих, ким вони не є, задобрювати електорат ремонтами дитячих майданчиків, продуктовими наборами та солодкими обіцянками.

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Вони стануть найкращими та найщедрішими заради вашого голосу. Проте дивитись треба далі. Не полінуйтеся, поцікавтеся біографією, минулим та реальними справами вашого кандидата. І лише тоді робіть свій вибір. З однією метою – змінити країну на краще.