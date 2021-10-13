У межах розслідування зловмисникам вручили підозру за статтею 190 про шахрайство, вчинене у великих розмірах.
Важливо СБУ викрила львівську фірму, яка масово підробляла ПЛР-тести: фото
За даними слідства, працівники турагентства продавали негативні результати ПЛР-тесту на COVID-19. У такий спосіб люди могли безперешкодно перетнути кордон, а також не сидіти обов'язкову 14-денну самоізоляцію після в'їзду в Україну.
Як працювали зловмисники
- Клієнти перераховували гроші на картку працівників турагентства та відправляли фото закордонного паспорту.
- Документи надсилалися до медичної лабораторії.
- Там виписувалися фальсифіковані результати ПЛР-тестів та вносилася недостовірна інформація у медичну систему, з якої вона потрапляла у додаток "Вдома".
За попередніми підрахунками, на місяць виготовляли приблизно 600 підроблених медичних документів. Під час обшуків за адресою медичної лабораторії, в офісі туристичного агентства та за місцями проживання фігурантів виявили:
- фальсифіковані довідки,
- комп'ютерну техніку,
- чорнові записи.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення викритим особам про підозру. Їх звинувачують за статтею 190 про шахрайство, вчинене у великих розмірах. Санкція статті передбачає:
- від 5 до 12 років позбавлення волі;
- конфіскація майна.
На Харківщині викрили турагентство та медлабораторію / Фото Генпрокуратура