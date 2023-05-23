Раніше в тій компанії стояв Путін, – політтехнолог підсумував візит Зеленського на саміт G7

Президент Володимир Зеленський особисто взяв участь у саміті "Великої сімки" в Японії. На саміті світові лідери вкотре показали, що підтримуватимуть Україну до повної перемоги.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зазначив, що символічним також було місце проведення саміту G7, адже Друга світова війна фактично завершилась у Хіросімі.

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Приголомшливе фото

Історичною стала світлина з саміту "Великої сімки", на якій серед десяти учасників стоїть Володимир Зеленський.

На ній зображено шість із семи лідерів G7, а також Володимир Зеленський, Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляєн. Зазначимо, що прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні не змогла взяти участь у саміті, адже терміново повернулась до Італії через повені в країні.

Картина вражає. Ми такого навіть уявити не могли ніколи. Раніше в тій компанії стояв Путін, а до нього – Єльцин,

– сказав Шейтельман.

Він нагадав, що нещодавно Дональд Трамп, бувши президентом США, пропонував знову повернути Росію у G7. А тепер участь у саміті "Великої сімки" бере Україна.

"Тільки лідери світу і ми серед них. Символічне значення – "божевільне", – зазначив Шейтельман.

Михайло Шейтельман про історичний візит Зеленського на саміт G7: дивіться відео

Співпраця з Індією

Саміт G7 був досить продуктивним для України, адже на ньому узгодили передачу американських винищувачів F-16. Також Зеленський провів важливі зустрічі з представниками інших країн, зокрема прем'єр-міністром Індії.

Індія важливий гравець. Зараз вона купує найбільше нафти у Росії. Індія може допомогти задушити російську економіку, тому з нею Україні треба будувати відносини, особливо під час війни.

Ультиматум Росії

Коли 6 серпня 1945 року Хіросіму розбомбили ядерною бомбою, то вже через 9 днів Японія капітулювала. Місто знову має шанс пройти це коло, закрити гештальт і закінчити ще одну війну, але вже без ядерного бомбардування.

Фактично винищувачами F-16 висунули ультиматум Росії здаватися, бо інакше російську армію знищать. Хіросіма стане символом того місця, звідки цей ультиматум висунули,

– підсумував політтехнолог.

Результати саміту G7 для України: коротко