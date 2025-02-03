Аудіоновини, розслідування, нові проєкти: яким був січень для редакції сайту 24 Каналу

Початок року видався багатим на події, які не залишилися поза увагою нашої редакції. Ми досліджували, аналізували, розслідували й розповідали про головне.

Від змін у країні до інновацій на нашому сайті, від соціальних проєктів до аналітики, від оперативних новин до їх озвучки – усе, щоб ви отримували якісний і змістовний контент. Зібрали головне в одному матеріалі 24 Каналу.

Цікаво Інновації, приріст аудиторії та нові формати: редакція 24 Каналу про головні досягнення року

Понад мільйон прослуховувань аудіоновин

У січні ми зафіксували понад 1 мільйон прослуховувань аудіоновин – загалом 1 мільйон 88 тисяч відтворень за 30 днів. У середньому кожен слухач вмикає аудіо 3,7 раза на місяць.

Сьогодні 87% наших новин мають аудіоверсію. Ще пів року тому цей показник становив 20 – 25%. Завдяки цілеспрямованій роботі великої команди ми майже досягли 100% озвучки.

Є певний контент, який ми не враховуємо – це хронологія, партнерські матеріали. Проте бувають дні, коли 92 – 95% новин отримують озвучку. На старті ми очікували, що зможемо озвучувати лише 80%,

– розповідає Вероніка Гавриленко, керівниця відділу озвучки новин.

Вона додала, що поточний успіх аудіоновин, зокрема, у наявності окремої редакції.

Ідея, що цим має займатися редактор, мені не подобається, адже це додаткове навантаження. Краще, коли є окрема людина, яка слухає, перевіряє кожну новину та переконується, що аудіодоріжка завантажена правильно. Думаю, що незабаром аналогічні відділи з’являться і на інших сайтах,

– додає вона.



Сторінка аудіоновин на сайті 24 Каналу / Скриншот

Фонд 24

Команда 24 Каналу продовжує благодійну діяльність. Ми активно підтримуємо українських військових, передаючи необхідний транспорт і спецтехніку. Дякуємо усім глядачам та читачам, які долучаються до зборів чи просто підтримують їх поширенням і лайком.

У січні нам вдалося зібрати кошти на кран вартістю мільйон гривень та Nissan Navara за 420 тисяч,

– розповіла директорка Фонду 24 Олена Філь.

Подяка від спецпідрозділу ГУР МОУ KRAKEN: дивитися відео

Слідкувати за діяльністю фонду можна на сайті.

Наші розслідування

Сформований минулого року відділ розслідувань продовжує розвиватися. Вже у січні наша редакція опублікувала кілька резонансних матеріалів.

До редакції 24 Каналу потрапив архів пошти пресслужби холдингу "Конкорд", до якого належали всі бізнеси путінського кухаря. Чим займався творець групи "Вагнера" до повномасштабного вторгнення, звідки у світових ЗМІ беруться статті з посиланнями на джерела у Кремлі, як посадовці ООН висловлюють повагу вбивцям, а також про шалені втрати та обман із виплатами десятків тисяч найманців читайте у матеріалі.

Окремо дякуємо нашим колегам з The Kyiv Independent за адаптацію матеріалу англійською мовою.

Журналісти-розслідувачі 24 Каналу знайшли у кіпрських реєстрах докази, що відомий продюсер Влад Ряшин заробляє як на українцях, так і на росіянах – і робить це все тими ж фільмами та серіалами, які створював ще до початку повномасштабного вторгнення. Ба більше, у документах він більше не вказує себе українцем, а його колишня кіноімперія в Росії, хоч формально і позбулася його прізвища, може продовжувати працювати у його інтересах. Більше про це за посиланням .

Також завдяки хактивістам команди "Кібер Спротив" ми отримали унікальні матеріали, які проливають світло на новий етап діяльності українського ексчиновника Костянтина Кучера. Йдеться про його співпрацю з російською компанією "Росавіаспєцкомплєкт", яка забезпечує постачання авіаційного обладнання для провідних підприємств російського ВПК. Ця співпраця виявилася не лише масштабною, але й глибоко інтегрованою у схеми обходу міжнародних санкцій. Більше про діяльність Кучера тут.

Проєкти про важливе

У січні редакція сайту продовжила розповідати історії українських військових. Зокрема цього місяця ми опублікували нові тексти в рамках спецпроєктів:

"Краса в незламності" – історія Олександра, який втратив ногу на війні, але повернувся на фронт після протезування. Як проходила його реабілітація та чому він прийняв рішення знову служити – за посиланням .

– історія Олександра, який втратив ногу на війні, але повернувся на фронт після протезування. Як проходила його реабілітація та чому він прийняв рішення знову служити – . "Війна, любов і терапія" – що для військових означає демобілізація, чому ця тема викликає суперечки та як із нею працюють психологи. Детально про усе у матеріалі.

Окрім цього керівниця новинного контенту Наталя Боднар опублікувала важливу розмову про "Азов.Супровід". Як працює патронатна служба, яку допомогу отримують поранені бійці та ті, хто повернувся з полону, з якими викликами стикається команда та які плани на майбутнє – в інтерв’ю розповіла керівниця служби супроводу бригади "Азов" Ріна Рєзнік.

І, звісно, продовжуємо підтримувати представників культури. В рамках "Інтерв'ю24" поговорили з українською акторкою Іриною Островською про зйомки в урбаністичному детективному трилері Тараса Дроня – "Дім за склом".

Аналітичні матеріали та міжнародна політика

Якщо ви пропустили аналітичні матеріали за січень, ось найцікавіші:

Автор аналітичного відділу Лев Шевченко поспілкувався з представниками Мінцифри, МОН та Мінекономіки про те, як використовуються продукти Palantir та чим Україна зацікавила компанію. Головне зібрали у матеріалі.

Дякуємо відомствам за коментарі та подальше поширення тексту.

Новий проєкт – "Бюджети війни"

До третьої річниці вторгнення Росії в Україну 24 Канал підготував проєкт "Бюджети війни". В його рамках досліджуємо ключові витрати України за три роки повномасштабної війни, а також аналізуємо, як і на що спрямовують бюджетні кошти.

У матеріалах проєкту ми розбираємо витрати на стратегічно важливі напрями – генератори, дрони, укриття та іншу інфраструктуру. Окрім загальних сум, показуємо регіональний розподіл коштів, ефективність їх використання та динаміку змін у закупівлях,

– розповіла головна редакторка сайту 24 Каналу Анастасія Зазуляк.

"Бюджети війни" – не лише цифри. Ми спілкуємося з експертами, військовими, бізнесменами та людьми, які працюють у критично важливих галузях. Ціль – комплексно показати, як витрати держави впливають на перебіг війни та життя громадян.

Перший матеріал із циклу – "Символ цієї війни: як держава витрачає мільярди на дрони" вийшов наприкінці січня. А вже у лютому редакція обіцяє ще більше актуальних тем за тегом.

Слідкуйте за нами, щоб не пропустити найважливіше.