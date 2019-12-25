Підсумковий випуск новин за 21:00: Відстеження Санта Клауса у США. Заява Лукашенка щодо України

У підсумковому випуску новин за 25 грудня станом на 21:00 – командування повітряно-космічної оборони США всерйоз займається відстежуванням Санта Клауса і його роботи. Вони вже розсекретили його шлях. Україна сама підштовхнула Росію до війни. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви".

Також у випуску: Кримінальна справа за незаконний перетин українського кордону. "Непокаране зло повертається", "Вбивць дітей не міняємо" – такі гасла лунали під стінами Харківської ОДА. Тисячі християн з усього світу з'їхались до Вифлеєма – місця, де за Біблією понад дві тисячі років тому народився Ісус Христос.