Підсумковий випуск новин за 21:00: Відстеження Санта Клауса у США. Заява Лукашенка щодо України
У підсумковому випуску новин за 25 грудня станом на 21:00 – командування повітряно-космічної оборони США всерйоз займається відстежуванням Санта Клауса і його роботи. Вони вже розсекретили його шлях. Україна сама підштовхнула Росію до війни. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви".
Також у випуску:
Кримінальна справа за незаконний перетин українського кордону.
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