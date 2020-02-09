Підсумковий випуск новин за 21:00: На Європу насувається негода. Жорстка посадка літака в РФ

У підсумковому випуску новин за 9 лютого станом на 21:00 – жорстка посадка російського літака: мало не розбився Boeing, який прямував з Москви до міста Усинськ в Республіці Комі. В Європі оголосили тривогу через негоду. Потужний шторм Сіара накрив береги Великої Британії. Ураган приніс із собою сильний вітер та проливні дощі. До шторму вже готуються у Бельгії.

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