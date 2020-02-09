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      Підсумковий випуск новин за 21:00: На Європу насувається негода. Жорстка посадка літака в РФ

      Випуск новин 141 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 9 лютого станом на 21:00 – жорстка посадка російського літака: мало не розбився Boeing, який прямував з Москви до міста Усинськ в Республіці Комі. В Європі оголосили тривогу через негоду. Потужний шторм Сіара накрив береги Великої Британії. Ураган приніс із собою сильний вітер та проливні дощі. До шторму вже готуються у Бельгії.

      Також у випуску:

      Перший українець захворів на коронавірус, сталося це на ізольованому круїзному лайнері Diamond Princess. Інфікований – член екіпажу. Про це повідомили у Міністрерстві охорони здоров'я Японії.

      Американську компанію Apple оштрафували на 25 мільйонів євро. Її звинуватили у навмисному уповільненні роботи старих моделей iPhone.

      Бойовики знову "поливають" мінами украънськы позиції: в районі Лебединського за сьогодні прилетіло вже десять мін забороненого Мінськом калібру.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Випуск новин Європа Погода Новини Росії авіація
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