Підсумковий випуск новин за 21:00: Обмеження в'їзду в Україну. Наслідки коронавірусу у світі

У підсумковому випуску новин за 14 березня станом на 21:00 – у ніч на 16 березня 2020 року Україна закриває свої кордони для іноземців. Міжнародне авіасполучення обіцяють заблокувати повністю, а з сухопутних кордонів закриють майже половину. Кількість випадків зараження на коронавірус у світі перевищила 150 тисяч, вірус виявили у понад 140 країн. Держави одна за одною закриваються на карантин.

Також у випуску: В Україні запрацював сервіс моніторингу коронавірусу. Путін підписав закон про поправки до Конституції, які обнуляють його президентські терміни. З України намагалися вивести 70 тисяч масок. Україна вперше відправила на перероблювання 20 тонн використаних батарейок.